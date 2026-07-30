Testimonio
Silvia Pérez, alcaldesa de Torralba del Pinar: "Estamos viviendo la emergencia con bastantes nervios"
Destaca la solidaridad entre los vecinos para organizarse y atender a los animales
La alcaldesa de Torralba del Pinar, Silvia Pérez, reconoce que están viviendo la emergencia "bastante nerviosos" y lamenta el papel que se está dando a los ayuntamientos durante la gestión del incendio. "Nos reúnen aparte del Cecopi y luego se nos dice qué se ha acordado. Creo que nos tendrían que tener más en consideración", afirma.
Pérez considera que los alcaldes de la Sierra deberían participar de forma más activa porque son quienes mejor conocen el terreno. "Ellos ven los caminos por Google Maps, pero nosotros somos los que los pisamos", señala, convencida de que esa experiencia podría agilizar el trabajo de los equipos de emergencia.
La alcaldesa destaca también la solidaridad entre los vecinos, que se han organizado para atender a los animales y ayudar a quienes no han podido acceder al municipio. Sin embargo, denuncia que muchas personas alojadas en casas de familiares o amigos están quedando fuera de la atención institucional. De cara al futuro, reclama una mayor inversión en prevención forestal y la ejecución del plan del parque natural para reducir el riesgo de incendios.
Vuelta a casa
Torralba del Pinar recupera la normalidad tras autorizarse el regreso de sus vecinos. La mejora de la evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó ha permitido a los habitantes del municipio volver a sus casas en una nueva fase de emergencia marcada por el progresivo retorno a la normalidad.
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