Fuente en Segures
Solidaridad cerca de casa: Agua de Benassal reparte 23.600 litros de ayuda en tiempo récord
La empresa de titularidad pública se movilizó de inmediato para dar servicio a los vecinos de las zonas afectadas
En estos días se han hecho repartos, principalmente, en la Vilavella -donde justo hoy ha vuelto el agua potable-, y a otras dos poblaciones
El agua ha sido uno de los elementos clave durante los últimos días tras el incendio originado en la Vall d'Uixó, que dejó a miles de personas sin poder utilizar la del grifo para beber ni cocinar.
El reparto en la Vilavella fue especialmente emotivo. Los vecinos regresaron a sus viviendas después de finalizar el periodo de evacuación, pero se encontraron con una nueva preocupación: el agua todavía no era apta para el consumo.
Una respuesta inmediata
Ante esta situación, la respuesta fue rápida. La compañía de titularidad pública Aigües de Benassal, cuya presidenta del consejo de administración es la alcaldesa, Elia Garcia, recibió la petición de la Generalitat y movilizó de inmediato a todo su equipo.
Durante estas angustiosas jornadas se han repartido 23.640 litros de agua mineral, distribuidos en garrafas de cinco litros y paquetes de seis botellas.
"Ante una catástrofe de esta magnitud, priorizamos dar servicio a la población afectada. Agradecemos que pensaran en una empresa como la nuestra, ubicada en un entorno rural, así como la labor de todo el personal, el distribuidor y los transportistas colaboradores", señalaron desde la compañía.
Trabajo contrarreloj
Todos los implicados trabajaron contrarreloj para que la logística funcionara y el agua mineral procedente del manantial de Fuente en Segures llegara con la máxima rapidez a la población damnificada.
El balance realizado hasta el momento incluye entregas en la Vilavella, donde este jueves ha cambiado la situación y el agua del grifo ya es apta para el consumo, así como en otras dos poblaciones afectadas.
"Seguimos a disposición de todo aquello que puedan precisar desde Emergencias", concluyeron desde la compañía pública.
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