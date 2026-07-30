Vicente Juan Prades, alcalde de Tales: "La información es lo más complicado de gestionar; nos llega a cuentagotas"

El alcalde de Tales, Vicente Juan Prades, reconoce que estos días están siendo especialmente duros. Para él uno de los mayores retos ha sido gestionar la incertidumbre. "Lo más difícil de gestionar es la información. A nosotros también nos llega con cuentagotas y, a veces, cuando transmites un mensaje, una hora después ya ha cambiado porque varía el viento o las condiciones meteorológicas". Una situación que, explica, dificulta ofrecer respuestas claras a la población.

El primer momento de la evacuación fue, según relata, especialmente caótico. "De repente suena la alarma y tienes que decirle a todo el mundo que se marche. Hay que avisar casa por casa, ayudar a las personas con animales y organizar el transporte para quienes no tienen vehículo. Todo ocurre muy deprisa", recuerda.

Pese a ello, destaca la colaboración entre administraciones y el papel de los vecinos. "La comunicación es esencial. Nosotros trasladamos las preocupaciones del pueblo y también podemos aportar el conocimiento que tienen los vecinos del terreno", señala.

Solidaridad entre los vecinos

Prades también pone en valor la solidaridad mostrada durante la emergencia. Muchos de los evacuados se alojan en viviendas de familiares, amigos o vecinos. "El boca a boca fue fundamental para desalojar rápidamente y asegurarnos de que no se quedaba nadie atrás", concluye.