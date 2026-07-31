2.400 vecinos vuelven a casa mientras Artana y Eslida aguardan la decisión clave del Cecopi

Un total de 2.400 personas evacuadas por el incendio forestal de la Vall d’Uixó podrán regresar este viernes a sus viviendas, mientras que 2.800 continúan desalojadas, según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Las restricciones se mantienen en Artana y Eslida, cuyos vecinos deberán esperar a la reunión del CECOPI prevista para las 17.00 horas, en la que se estudiará si también pueden regresar a sus domicilios.

El Cecopi ha autorizado este viernes el regreso de los vecinos de Aín, Alcudia de Veo y sus pedanías, Tales, Artesa y las urbanizaciones de Betxí, ante la evolución favorable del incendio forestal. La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, también ha confirmado el regreso a casa de los vecinos de Artesa tras la reunión celebrada esta mañana en el Puesto de Mando Avanzado.

Durante la noche, los efectivos de extinción concentraron sus esfuerzos en Aín, Artana y Eslida, donde continuaban zonas calientes y riesgo de rebrotes.

Estos regresos se suman a los autorizados durante la jornada del jueves, cuando pudieron volver a sus casas los vecinos de Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Villamalur, Almedíjar, Azuébar, Sueras, Chóvar y Alfondeguilla, además de levantarse el confinamiento preventivo en la urbanización Nova Onda.

Según el último balance del operativo, el incendio afecta a 9.598 hectáreas y presenta un perímetro de 82 kilómetros. En las labores de extinción participan 1.200 efectivos, con el apoyo de más de 30 medios aéreos.

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