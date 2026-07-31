La Agencia Tributaria recauda 781 millones de euros en Castellón durante el primer semestre, un 16% más

La primera mitad del año ha estado marcada por un aumento de la inestabilidad económica global, debido a la guerra en Oriente Medio. En Castellón, como en el conjunto de España, se ha producido un encarecimiento de los precios, pero indicadores económicos como el empleo no se han resentido. Tampoco parece afectar a la recaudación de impuestos. La Agencia Estatal Tributaria ha publicado los resultados completos de la primera mitad de 2026, con una recaudación de 780,99 millones de euros, lo que supone un 16% más que en el mismo periodo del año anterior.

Un incremento que llama la atención si se compara con la media nacional. También mejora a doble dígito, pero a un ritmo inferior, al quedarse en el 10,4%. El dato de Castellón también se sitúa por encima de la media de casi todas las comunidades autónomas, con la excepción de Extremadura (18,1%), Galicia (18,3%) y la ciudad autónoma de Melilla (46,1%). El conjunto autonómico valenciano se queda en apenas una mejora del 2,8%, por el 4,7% de Valencia y el resultado negativo de Alicante (-5,4%).

Desglose de tributos

En el desglose de los principales tributos, más de la mitad de lo recaudado corresponde al IRPF, con 431,37 millones de euros (+15,2%). Un mayor avance se da en el IVA, con 247,44 millones de euros (+19,5%). Una evolución muy por encima del 8,4% estatal.

En cambio, el Impuesto sobre Sociedades obtiene una recaudación de 81,15 millones de euros, con una subida del 12,5% que se queda muy corta respecto al incremento del 80,2% estatal.