"Alfondeguilla renace con su gente": la cálida bienvenida en el regreso a casa tras el incendio

"Bienvenidos a casa. Alfondeguilla renace con su gente". Una pancarta con este lema colgada desde el Ayuntamiento ha dado una cálida bienvenida a los vecinos de este municipio, considerado la puerta del parque natual de la Serra d'Espadà, que este jueves a última hora pudo regresar a sus hogares tras alzarse el desalojo por el grave incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó.

La localidad trata ahora de recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible, pese a que aún queda trabajo por delante y la herida, en forma de color negro en el paisaje, tardará tiempo en borrarse. Este viernes era fácil encontrarse a vecinos limpiando, conversaciones ante un reencuentro más que esperado o personas que acudían en busca de su garrafa de agua, si bien el consistorio ha confirmado que desde este 1 de agosto podrá consumirse el agua de la red "con total normalidad".

Vuelve también el 'esmorzaret'

Y para avanzar hacia esa ansiada normalidad, más aún en pleno verano, no podía faltar la piscina. El Ayuntamiento ha habilitado en tiempo récord este espacio de baño para que, después de jornadas tan intensas y complicadas, también haya espacio para que los vecinos puedan compartir un momento de tranquilidad y dejar atrás, por un rato, la preocupación.

Incluso negocios como el bar de Les Cholines, premiado por preparar el mejor cremaet del mundo, han abierto su persiana a primera hora de la mañana para que no faltara ese esmorzaret que forma parte de la rutina de muchos.

Tampoco faltan las acciones para los más pequeños, pues el Castro Fetival ha anunciado que retoma actividades. El sábado, 1 de agosto, se representará En la boca del lobo, a cargo de la compañía Tirititeros de Binéfar, y el domingo Cartonutti y las 3 RRR, por Maximiliano Sitia. Ambas funciones serán a las 22.30 horas en el parque de la avenida Betxí.

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Además de todo ello, para acompañar en este retorno, la Mancomunitat Plana Baixa ha anunciado que reforzará sus servicios en Alfondeguilla con tal de brindar atención social y psicológica a los vecinos afectados.