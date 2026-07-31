Alquilan 157 viviendas en Castellón entre los 350 y los 824 euros al mes: todo lo que hay que saber para optar a ellas

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad española. Los precios han crecido muy por encima de los salarios medios. Una situación que también tiene su derivada en los alquileres: hay inmuebles que han pasado al mercado vacacional y otros han dejado de arrendarse por el miedo de sus propietarios a sufrir impagos.

A medida que ha aumentado la preocupación por esta realidad, las administraciones han puesto en marcha diferentes iniciativas para paliar la escalada de precios. La más reciente supondrá el alquiler asequible de 157 viviendas en Castellón, con una superficie que oscila entre los 30 y los 160 metros cuadrados y un precio mensual entre los 350 euros y los 824 euros, dependiendo del municipio.

Reparto por municipios

Las viviendas están repartidas en las siguientes localidades:

Castelló , 18

, Vila-real , 23

, Xilxes , 40

, Benicarló , 24

, Burriana , 12

, Moncofa , 7

, Peñíscola , 18

, Sant Jordi , 5

, Sant Joan de Moró, 10

La renta media por metro cuadrado de estas viviendas es de 6,43 euros. La iniciativa forma parte de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, que ha abierto la convocatoria para acceder a estos alquileres asequibles.

Plazo de inscripción

Los interesados en inscribirse tienen de plazo hasta el 15 de septiembre. La información detallada de cada vivienda y la forma de apuntarse están disponibles en la web de Casa 47.

Una de las características es que el contrato puede durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años "siempre y cuando se mantenga la mayor parte de las condiciones", menciona esta entidad.

Requisitos de acceso

Para acceder, las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad, salvo excepciones, y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el Iprem (entre 16.800 y 63.000 euros netos). Las rentas mensuales de cada alojamiento se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superarán el 30% de la renta media del municipio.

La asignación se hará mediante sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenará el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla. Si se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se procederá a la entrega de llaves.

Viviendas de la Sareb

Las viviendas han sido recuperadas del conocido como banco malo, la Sareb, y se ponen a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible. Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, "realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del parque estatal de vivienda asequible con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna", detallan.