Estas son las ayudas de la Generalitat para los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó

El Consell destinará 67 millones de euros de euros para afrontar la recuperación tras el incendio de la Vall d'Uixó, de los cuales se inyectarán 12 a través de ayudas directas, 5 irán para los ayuntamientos y otros 50 a través de préstamos bonificados.

Según ha avanzado el president, Juanfran Pérez Llorca, las subvenciones se concederán "con urgencia y sin papeleo". Se podrán solicitar a partir del 10 de agosto para poder evaluar antes el alcance de los daños y los interesados dispondrán de un plazo de tres meses.

Hasta 20.000 por vivienda

En concreto, para la vivienda habitual, se prevén 20.000 euros por pérdida, 15.000 para daños estructurales, 6.000 euros por daños no estructurales y 3.000 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad.

Igualmente, se van a conceder 10.000 euros por vivienda no habitual destruida, 7.500 euros con daños estructurales, 3.000 euros con daños no estructurales, y 1.500 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad.

Además, se contempla 800 euros por mensualidad para alquiler por realojo con un límite máximo de 14 mensualidades siempre que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia declare que no dispone de otra vivienda disponible.

Entre 2.000 y 15.000 por vehículo y 1.000 por autónomo

En el caso de vehículos, se concederán 2.000 euros por pérdida de turismo o vehículo utilitario particular, 2.500 euros por pérdida de vehículo adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida, 750 euros por motocicleta particular, hasta 15.000 euros por pérdida de vehículo vinculado a una actividad económica y hasta 8.000 euros por pérdida de vehículo afecto a una exploración agrícola o ganadera.

En el ámbito empresarial se prevén hasta 1.000 euros por trabajador autónomo o comercio minorista afectado, un pago único de 360 euros por trabajador afectado por un ERTE derivado del incendio y para las empresas e industrias se activará una línea de avales específica del Institut Valencià de Finances (IVF) dotada con 50 millones de euros.

15.000 por explotación ganadera o hasta 6.000 por hectárea agrícola

Por último, las explotaciones ganaderas, avícolas o apícolas recibirán 15.000 euros. A ello e sumarán ayudas por cada cabeza de ganado perdida. Se concederá además 6.000 euros por hectárea para daños agrícolas en regadío, 4.000 euros por hectárea para secano y 1.500 euros para equipamiento agrario por explotación. Además, 1.000 euros por hectárea para terrenos forestales con instrumento técnico de gestión forestal aprobado y vigente y con aprovechamiento forestal y 500 euros por hectáreas sin aprovechamiento forestal.

Los municipios afectados recibirán, a su vez, una ayuda de 200.000 euros para actuaciones urgentes en cuestiones como el alumbrado, caminos o infraestructuras hídricas, que se podrá ampliar si el alcance de los daños lo requiere. En concreto, se recogen como benefiarios los municipios son la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, la Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules y Chóvar.