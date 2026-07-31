Balance de CaixaBank: a esto destinan los castellonenses el dinero prestado por la entidad

Una de las entidades financieras con mayor implantación y vinculación histórica con la provincia de Castellón, CaixaBank, ha hecho balance de las operaciones de financiación concedidas a particulares durante el primer semestre del año. En total, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han concedido 1.536,93 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto al destino del dinero, la mayor parte de estas operaciones se dirigen a "dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo", detallan. La entidad ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 1.059 millones de euros, cifra que representa un incremento del 12,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Crédito al consumo

En cuanto al crédito al consumo, durante estos primeros meses del año se han concedido nuevas operaciones por valor de 443,59 millones de euros en la Comunitat Valenciana, mientras que 33,59 millones de euros de financiación corresponden a otro tipo de préstamos.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Olga García, ha destacado que "estos datos confirman que el consumo en nuestra región continúa a buen ritmo", y espera que la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años. García ha subrayado el "compromiso de CaixaBank de mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos".

Red de oficinas

CaixaBank es el banco líder en España, con un volumen de activos de más de 675.000 millones de euros, 20,9 millones de clientes y la mayor red de oficinas y cajeros del país. Además, CaixaBank tiene una fuerte presencia en Portugal, donde controla el 100% de BPI. En la Comunitat Valenciana, CaixaBank tiene una red de 373 oficinas.

La entidad, con la sostenibilidad como eje transversal de su estrategia, desarrolla un modelo basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Su posicionamiento como entidad bancaria líder le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera de colectivos vulnerables y del ámbito rural.

Bienestar financiero

La propuesta de valor de la entidad se basa en productos y servicios adaptados a cada segmento de cliente, con un fuerte componente de innovación que permite ofrecer las mejores herramientas y un asesoramiento experto en la toma de decisiones para el bienestar financiero.