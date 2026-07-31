Por qué el eclipse del 12 de agosto será un acontecimiento histórico en Castellón

El próximo 12 de agosto de 2026, Castellón será uno de los lugares privilegiados desde los que podrá contemplarse un eclipse total de Sol. Durante alrededor de un minuto y medio, la Luna cubrirá completamente el disco solar y el cielo se oscurecerá en pleno atardecer.

No toda España podrá vivirlo de la misma manera. La totalidad solo será visible dentro de una franja limitada que atravesará la Península de noroeste a este. Fuera de ella, el eclipse será parcial. Castellón se encuentra dentro de esa banda.

Más de un siglo esperando este momento

Será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El anterior se produjo en 1912. En 1959 también pudo verse uno desde España, pero únicamente desde una parte de Canarias.

Aunque se producen eclipses solares todos los años en distintos puntos del planeta, la totalidad solo puede observarse desde la estrecha zona por la que pasa la sombra más oscura de la Luna. Por eso lo extraordinario no es únicamente que haya un eclipse, sino que su recorrido atraviese directamente Castellón.

El fenómeno se producirá con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste. Esto obligará a elegir un lugar despejado, ya que una montaña, un edificio o incluso una línea de árboles podría impedir su observación.

Durante la totalidad podrán apreciarse el rápido oscurecimiento del paisaje y la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, normalmente invisible por el intenso brillo de su superficie.

Tres eclipses en tres años

El de 2026 será el comienzo de una sucesión excepcional. España podrá observar dos eclipses totales y uno anular entre 2026 y 2028, un conjunto denominado oficialmente “Trío de Eclipses”.

El 2 de agosto de 2027 habrá otro eclipse total, pero su franja atravesará principalmente el extremo sur de la Península, Ceuta y Melilla. En Castellón solo será parcial. En Ceuta, la totalidad durará 4 minutos y 48 segundos, mientras que en Egipto alcanzará los 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndolo en uno de los eclipses más largos del siglo.

El 26 de enero de 2028 llegará un eclipse anular. En este caso, la Luna no cubrirá por completo el Sol y dejará visible un brillante “anillo de fuego”. Su franja cruzará la Península de suroeste a noreste antes de la puesta de sol.

Para observar el eclipse serán necesarias gafas solares específicas y en buen estado. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.

La protección deberá mantenerse durante todas las fases parciales. Solo podrá retirarse durante los breves instantes de totalidad, cuando el Sol esté completamente cubierto, y deberá colocarse de nuevo en cuanto reaparezca.

El eclipse de agosto será, por tanto, mucho más que una imagen llamativa. Para muchos vecinos será probablemente la única oportunidad de sus vidas de contemplar un eclipse total desde Castellón.