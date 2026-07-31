El incendio de la Serra d'Espadà podría ser estabilizado en las próximas horas: ¿Cuánta superficie del parque natural se ha visto afectada?

El incendio de la Serra d'Espadà sigue activo, pero evoluciona favorablemente. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado, tras el CECOPI, que la superficie quemada por el incendio de La Vall d'Uixó asciende a 9.599 hectáreas, de las cuales el 40% (3.750 ha) corresponden al Parque Natural de Sierra d'Espadà, si bien el porcentaje calcinado del parque se reduce a un 12%. Tras una noche calificada de tranquila por Fernando Pérez, coordinador del Puesto de Mando Operativo, confía en poder dar por estabilizado el fuego en las próximas horas. "El incendio no está estabilizado. Valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado. Es el objetivo que tenemos hoy. Y si no, será mañana", ha indicado.

Retorno a las viviendas

Asimismo, tras acordarse el retorno a sus domicilios de los 2.400 vecinos de Aín, Alcudia de Veo y sus pedanías, así como Tales, las urbanizaciones de Betxí y la pedanía de Artesa, en el término municipal de Onda, continúan evacuadas 2.800, de las localidades de Artana y Eslida. No obstante, a las 17.00 horas se celebrará un nuevo CECOPI y podrían tener también la buena noticia del regreso. En el centro de acogida queda medio centenar.

Desescalada de medios

En el dispositivo de extinción continúan trabajando 17 medios aéreos (la mitad que la víspera) y se están dimensionando los efectivos terrestres en base a cómo ha evolucionado el incendio a lo largo de la noche y van a continuar trabajando a lo largo del día de hoy. Así lo ha señalado Valderrama, que ha mostrado su agradecimiento al "trabajo excelente" que han realizado los servicios de intervención y emergencias. "Se ha avanzado muchísimo en la extinción de incendio forestal", ha señalado Valderrama. Asimismo, los medios desplazados de otras autonomías han comenzado ya a retirarse a sus respectivas comunidades autónomas.

No obstante, Valderrama ha hecho una advertencia por la previsión meteorológica en la Comunitat: "Vienen vientos de poniente con temperaturas por encima de 40 grados", por lo que ha hecho un llamamiento a la concienciación, a la colaboración y a la coordinación de todos los ciudadanos, para que ante cualquier conato de humo avisen para poder actuar lo más rápidamente posible.

Agua potable

Valderrama ha indicado que se ha proporcionado agua potable a todos los municipios, incluso a Eslida y Artana, para que puedan beber en el caso de que tarde mismo regresen a su domicilio. Además, ha señalado que las mediciones que se han realizado en Betxí, la Vall d'Uixó, Onda, Alfondeguilla y la Vilavella revelan que es apta para el consumo. A su vez, ha señalado respecto a la calidad del aire que es óptima.

La lucha contra el fuego

Durante las últimas horas, los efectivos operativos han centrado sus esfuerzos en el repaso de perímetros. Están enfocadas en los cuatro o cinco puntos más estratégicos, que son los de más difícil acceso. El resto de unidades han cambiado la composición del dispositivo. "Antes teníamos un porcentaje elevado de bomberos profesionales para la defensa de las poblaciones. Ese porcentaje se ha reducido y ha aumentado el porcentaje de personas destinadas a la extinción y dejar los perímetros, que es lo que vamos a realizar en el día de hoy. Los medios aéreos se centran en atajar los puntos calientes que ha detectado el helicóptero con la cámara térmica. Ha señalado que no hay frentes que vayan avanzando, sino rebrotes dentro del perímetro en algunas zonas.