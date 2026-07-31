Llorca anuncia la movilización de 67 millones para la recuperación tras el incendio de la Vall d'Uixó: todos los detalles de las ayudas

La Generalitat ha movilizado 67 millones de euros para hacer frente a la recuperación de los municipios y las personas afectadas por el grave incendio de la Vall d'Uixó.

Así lo ha anunciado este viernes el president, Juanfran Pérez Llorca, quien ha comparecido después del pleno del Consell. "No estáis, ni estaréis solos", ha asegurado en su mensaje dirigido a los 60.000 vecinos de las localidades castellonenses que estos días han sido evacuados, confinados o han visto como su población sufría daños por el fuego.

Normalidad cuanto antes

"Las ayudas tienen el fin último de permitir que las personas afectadas recuperen la normalidad lo más pronto que se pueda", ha añadido Llorca, quien ha remarcado que estas primeras medidas "están diseñadas pensando en cada una de las realidades: familias que han perdido su vivienda, propietarios de vehículos dañados, autónomos, comercios con trabajadores, agricultores, ganaderos, apicultores y familias que mantienen vivo nuestro territorio con huertos de autoconsumo".

Con ello, dichas medidas se estructuran en cuatro grandes pilares: ayudas directas a personas y sectores afectados; apoyo extraordinario a municipios y entidades de riego; refuerzo de la prevención y vigilancia forestal; y un plan de recuperación y reforestación del entorno afectado, en plena Serra d'Espadà.

"Con urgencia y sin papeleo"

En detalle, de los 67 millones de euros, se inyectarán 12 a través de ayudas directas, 5 irán para los ayuntamientos y otros 50 a través de préstamos bonificados.

Llorca ha incidido en que las ayudas directas serán "con urgencia y sin papeleo". Se podrán solicitar a partir del 10 de agosto para poder evaluar antes el alcance de los daños y los interesados dispondrán de un plazo de tres meses. "Llegarán de forma rápida y sencilla. Quien acaba de perder su casa, coche o negocio no puede verse atrapado en un laberinto burocrático", ha remarcado el jefe del Consell, asegurando que se impulsará una tramitación simplificada.

Hasta 20.000 por vivienda

En concreto, para la vivienda habitual, se prevén 20.000 euros por pérdida, 15.000 para daños estructurales, 6.000 euros por daños no estructurales y 3.000 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad.

Igualmente, se van a conceder 10.000 euros por vivienda no habitual destruida, 7.500 euros con daños estructurales, 3.000 euros con daños no estructurales, y 1.500 euros por persona para enseres y bienes de primera necesidad.

Además, se contempla 800 euros por mensualidad para alquiler por realojo con un límite máximo de 14 mensualidades siempre que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia declare que no dispone de otra vivienda disponible.

Entre 2.000 y 15.000 por vehículo y 1.000 por autónomo

En el caso de vehículos, se concederán 2.000 euros por pérdida de turismo o vehículo utilitario particular, 2.500 euros por pérdida de vehículo adaptado para personas con discapacidad o movilidad reducida, 750 euros por motocicleta particular, hasta 15.000 euros por pérdida de vehículo vinculado a una actividad económica y hasta 8.000 euros por pérdida de vehículo afecto a una exploración agrícola o ganadera.

En el ámbito empresarial se prevén hasta 1.000 euros por trabajador autónomo o comercio minorista afectado, un pago único de 360 euros por trabajador afectado por un ERTE derivado del incendio y para las empresas e industrias se activará una línea de avales específica del Institut Valencià de Finances (IVF) dotada con 50 millones de euros.

15.000 por explotación ganadera o hasta 6.000 por hectárea agrícola

Por último, las explotaciones ganaderas, avícolas o apícolas recibirán 15.000 euros. A ello e sumarán ayudas por cada cabeza de ganado perdida. Se concederá además 6.000 euros por hectárea para daños agrícolas en regadío, 4.000 euros por hectárea para secano y 1.500 euros para equipamiento agrario por explotación. Además, 1.000 euros por hectárea para terrenos forestales con instrumento técnico de gestión forestal aprobado y vigente y con aprovechamiento forestal y 500 euros por hectáreas sin aprovechamiento forestal.

Los municipios afectados recibirán, a su vez, una ayuda de 200.000 euros para actuaciones urgentes en cuestiones como el alumbrado, caminos o infraestructuras hídricas, que se podrá ampliar si el alcance de los daños lo requiere. En concreto, se recogen como benefiarios los municipios son la Vall d’Uixó, Betxí, Onda, la Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules y Chóvar.

Más prevención

Llorca ha ensalzado que la Generalitat "tiene el presupuesto más alto en prevención de incendios", aunque "el riesgo cero no existe". En este sentido, ha comentado que "todo hace indicar que el fuego ha sido intencionado, por eso tenemos que seguir reforzando la vigilancia para perseguir a los desalmados que atentan contra los bosques". Para ello se sumarán 118 efectivos a los 790 que ya trabajan para vigilar las zonas forestales y "luchar contra los pirómanos", con 1,1 millones de euros de inversión.

"No puede pasar ni un día más para afrontar la recuperación", ha defendido el president, avanzando que se pondrá en marcha ya la elaboración de un plan de recuperación ambiental de la zona afectada con el objetivo de "restaurar el paisaje, recuperar la biodiversidad y devolver a generaciones futuras un entorno vivo y lleno de oportunidades".

"Asumo el compromiso de acompañar a los afectados por el incendio hasta la recuperación completa de la normalidad", ha concluido Llorca.