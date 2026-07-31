Dos municipios de Castellón se cuelan en el 'top' con más demanda para comprar vivienda

La demanda de vivienda sigue imparable en la provincia de Castellón hasta el punto de que dos de sus municipios se sitúan en el top de poblaciones españolas que más interés suscitan para adquirir un inmueble. Un boom que se produce a la par del encarecimiento de los precios, que siguen subiendo sin freno.

Un reciente estudio del portal inmobiliario Idealista, publicado este jueves, refleja que la ciudad de Castelló queda entre las 50 más demandadas. Ocupa, en concreto, el número 32 de la clasificación, y evidencia el efecto tractor en el mercado inmobiliario que tienen las capitales de provincia, pues también es el municipio más demandado del territorio. Este interés por residir en la capital de la Plana lleva a que los precios sean de los que más suban en suelo castellonense, con un repunte anual del 11,1% hasta situar el valor del metro cuadrado en cada venta en 1.590 euros de media.

Localidad muy turística

Orpesa se sitúa entre las últimas localidades de este medio centenar de poblaciones más cotizadas. El análisis la coloca en el puesto 48º de toda España, impulsada esta vez por su ubicación en el litoral y su fuerte vinculación con el sector turístico. En este caso, el precio medio de venta queda en 2.065 euros, un 14,3% más que solo un año antes. No obstante, este importe fluctúa mucho según la zona, pues llega a multiplicarse si por ejemplo se escoge una de las villas ubicadas en la zona de Torre Bellver, que se está convirtiendo en uno de los puntos más exclusivos de la provincia.

A nivel estatal, encabezan esta clasificación principalmente ciudades madrileñas como Móstoles, las Rozas, Alcalá de Henares o la propia capital del Estado. Solo se cuela en el top cinco, cerrándolo, Zaragoza. En el caso de Madrid, el precio por metro cuadrado llega a superar los 6.013 euros.

El arrendamiento: 10,66 euros por metro cuadrado

Esta alta demanda y los disparados precios no solo se dan en el mercado de compraventa, sino que también alcanzan al del alquiler. En el segundo trimestre se ha producido un encarecimiento de la cuota mensual media del 5,8% en el territorio castellonense, según otro informe de la plataforma Fotocasa difundido este jueves. De esta forma, el precio medio por metro cuadrado en la provincia alcanza los 10,66 euros. En el caso de la ciudad de Castelló la evolución resulta similar a los datos provinciales.

Aun así, Castellón cuenta con un escenario más ventajoso que otros territorios. Por ejemplo, cuenta con el precio medio por metro cuadrado más bajo de la Comunitat Valenciana, pues en Valencia se eleva a 17,57 euros y en Alicante queda en 13,51 euros.