La ola de calor no llega sola: el cambio que marcará el fin de semana en Castellón
Aemet prevé máximas elevadas y un aumento de la inestabilidad durante el sábado y el domingo
La cuarta ola de calor arrancó el pasado miércoles 29. La entrada de una masa de aire cálida de origen sahariano ha provocado un nuevo repunte de las máximas en numerosos puntos de la península, donde los termómetros han registrado temperaturas de hasta 40 grados.
En la Comunitat Valenciana, la subida de las máximas comenzará a sentirse a partir de hoy. Además, este fin de semana las temperaturas no serán las únicas protagonistas. Las lluvias y las rachas de viento podrán presentarse durante los próximos días.
Máximas calurosas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy el aviso naranja por altas temperaturas en el interior norte de Valencia. En el interior y litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante la alerta es amarilla. En Castellón, la ola de calor no provocará cambios significativos. Por el momento, la Aemet no ha activado en la provincia ninguna alerta por temperaturas extremas.
Para esta noche se esperan temperaturas tropicales en toda la provincia. Los termómetros superarán los 20 grados en todo Castellón, pudiendo incluso dejar valores tórridos (más de 25 grados) en algún punto del litoral, como Burriana o Castelló.
Durante la próxima jornada, las máximas se mantendrán por encima de los 30 grados en casi toda la provincia, excepto en algunos puntos del interior donde oscilarán entre los 27 y 29 grados. Estas son las máximas más elevadas pronosticadas para mañana sábado:
- Onda: 34 grados
- Montanejos: 34 grados
- Atzeneta del Maestrat: 34 grados
- Zorita del Maestrazgo: 34 grados
- Segorbe: 33 grados
- Bejís: 33 grados
- Castelló: 32 grados
- Azuébar: 32 grados
- Benlloch: 32 grados
- Les Coves de Vinromà: 32 grados
- San Rafael del Río: 32 grados
- Higueras: 32 grados
- Xert: 32 grados
De cara al domingo, las máximas mantendrán una tendencia similar. Los valores térmicos se situarán por encima de la barrera de los 30 grados en toda la provincia, pudiendo incluso ser ligeramente superiores a los esperados para el sábado.
Chubascos y tormentas
Durante las primeras horas del sábado los cielos de Castellón presentarán intervalos de nubes bajas en el litoral y de evolución diurna en el norte de la provincia por la tarde, donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta con probabilidad de granizo. Las precipitaciones están previstas entre las 12.00 y las 18.00 horas con una probabilidad del 75% en el interior norte y de entre 65% y 75% en el interior sur.
Para el domingo, los modelos pronostican un cielo poco nuboso, excepto con intervalos de nubes bajas en puntos del litoral. Al igual que el sábado, se esperan intervalos de evolución diurna en el interior por la tarde, lo que podría dejar chubascos dispersos acompañados de tormenta.
Riesgo extremo
Para la jornada de hoy, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado el aviso extremo por riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. Los expertos piden extremar las precauciones, prestar atención a las personas vulnerables y avisar ante cualquier indicio de humo o fuego.
La provincia de Castellón sigue pendiente del incendio de la Vall d'Uixó que continúa activo y deja ya 9.598 hectáreas afectadas. Durante el día de hoy, los equipos de extinción seguirán desplegados en el terreno combatiendo el fuego.
Sigue en directo la evolución del incendio aquí.
Esta es la previsión de Aemet de cara a los próximos días:
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