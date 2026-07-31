Onda entra en una nueva fase tras el incendio: limpieza, recuperación y ayudas

El Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en la recuperación del municipio tras el incendio forestal con un conjunto de actuaciones destinadas a restablecer la normalidad y acompañar a los vecinos en esta nueva fase. En esta línea, el consistorio ha reforzado el servicio municipal de limpieza, especialmente en Artesa, los núcleos diseminados y los parques infantiles, al tiempo que mantiene activadas diferentes medidas de apoyo a las personas afectadas.

La evolución favorable de la emergencia ha permitido que los vecinos de Artesa regresen a sus viviendas, un retorno que se está desarrollando de forma escalonada y siguiendo las indicaciones de la Policía Local y de los servicios de emergencia para garantizar la máxima seguridad.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha señalado: "Durante estos días hemos trabajado sin descanso para proteger a las personas y ahora seguimos haciéndolo para recuperar la normalidad cuanto antes. Queremos que los vecinos encuentren su entorno en las mejores condiciones posibles y sepan que el Ayuntamiento seguirá a su lado durante todo el proceso de recuperación".

Asimismo, ha agradecido el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y ha destacado la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia que ha permitido avanzar hacia la desescalada de la situación.

Un camión intensifica las labores de limpieza junto a un parque. / Mediterráneo

Refuerzo de la limpieza

El Ayuntamiento ha intensificado los trabajos del servicio municipal de limpieza para acelerar la recuperación de los espacios públicos más afectados por las consecuencias del incendio.

Las actuaciones se están desarrollando con especial incidencia en Artesa, los núcleos diseminados y los parques infantiles, donde se están llevando a cabo labores extraordinarias para retirar restos acumulados y devolver estos espacios a su estado habitual, facilitando así la vuelta progresiva a la normalidad.

Agua potable y calidad del aire

El consistorio recuerda que el suministro de agua potable está plenamente garantizado y que la calidad del aire es buena en todo el término municipal, según las últimas evaluaciones realizadas por los organismos competentes.

Asimismo, el Ayuntamiento insiste en la importancia de no acceder a la zona afectada por el incendio mientras continúan los trabajos de los servicios de emergencia y de seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.

Apoyo durante la recuperación

Paralelamente a las actuaciones de limpieza, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de acompañar a las personas afectadas durante la fase de recuperación. En este sentido, el consistorio ha puesto en marcha una oficina municipal para ofrecer asesoramiento personalizado en la tramitación de las ayudas derivadas del incendio, facilitando información y apoyo durante todo el procedimiento administrativo.

Las personas interesadas ya pueden solicitar cita previa a través de la página web municipal, onda.es, para recibir atención personalizada y asesoramiento en la tramitación de las ayudas dirigidas a vecinos, empresas y titulares de explotaciones agrícolas afectados por el incendio.