La DGT detecta el punto más conflictivo de las carreteras de Castellón en la operación salida de agosto

El cambio entre los meses de julio y agosto coincide este año con un fin de semana, por lo que la operación salida para quienes empiezan sus vacaciones y el regreso de los que ya han disfrutado de su descanso pueden sumar complicaciones en las carreteras de Castellón.

La DGT inicia su operativo especial el viernes a las 15.00 horas, que se prolongará hasta la medianoche entre el domingo y el lunes, especialmente en las horas de tarde y noche. En toda España se han previsto 5.590.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 716.079 corresponden a la Comunitat Valenciana. En total, durante los dos meses de verano, se producirán cerca de 14 millones de movimientos en la red viaria de la Comunitat. Muchos de estos tendrán como destino los principales enclaves turísticos de Castellón o serán de paso por la provincia para moverse por el área mediterránea, con la AP-7 como principal vía de comunicación.

Operativo especial

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado la importancia de "planificar el viaje, informarse del estado de las carreteras por los canales oficiales, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas".

Al despliegue por las vacaciones se une la Operación Especial de Paso del Estrecho, que constituye un gran movimiento de vehículos por las carreteras europeas. Las fechas de inicio y finalización de la OPE 2026 son, para la fase de salida, del 15 de junio al 15 de agosto, y para la fase de retorno, del 15 de julio al 15 de septiembre. La fase de salida afecta a esta operación especial de verano, incrementando aún más el número de movimientos de largo recorrido en el Corredor Mediterráneo, a través de la A-7 y la AP-7.

Punto conflictivo

En cuanto a los puntos más conflictivos detectados en la provincia, hay uno destacado. Es la confluencia entre la carretera N-340, la AP-7 y el vial CV-13, en el término de Torreblanca. La conexión entre estos viales contará con un incremento de tráfico respecto a un día normal de verano, por lo que se pide extremar la precaución para evitar siniestros. Además, se espera que la autopista cuente con una elevada densidad de circulación, fenómeno que se ha incrementado en los últimos años desde la liberación del pago en los peajes.

Por otro lado, la DGT detalla que entre el 1 de enero y el 30 de julio se han producido en las carreteras de Castellón nueve accidentes mortales, con el resultado de 12 fallecidos. El caso más grave ocurrió en la madrugada del 28 de junio, con un choque entre un turismo y un taxi que causó cuatro víctimas mortales. Los hechos ocurrieron en la N-340, a la altura de la ermita de la Magdalena de Castelló.