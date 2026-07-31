La delegada del Gobierno insiste en que el pacto por la emergencia climática es "imprescindible" al valorar el incendio de la Serra d'Espadà
Bernabé califica el incendio de la Vall d'Uixó como una crisis medioambiental y subraya la necesidad de un pacto por la emergencia climática.
La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha dedicado este viernes unas palabras a los vecinos afectados por el incendio de la Vall d'Uixó: "Sé que han sido días difíciles, complejos, quedan dos municipios que todavía no han podido volver a sus casas, pero el resto hoy pueden disfrutar de sus domicilios, de sus municipios y probablemente el panorama que verán enfrente en algunos casos será desolador y será triste". En eso, ha señalado, tenemos que estar todos coordinados y trabajar de forma ejemplar para poder contribuir y ayudar a que la recuperación de todo el territorio sea eficaz y efectiva.
Pacto por la emergencia climática
Ha insistido en la necesidad de una coordinación "antes, durante y después". "No podemos venir solamente a coordinarnos en el momento de la emergencia", ha reflejado. En ese sentido, ha insistido en que el pacto por la emergencia climática es "imprescindible". "Necesitamos poner todas las energías de todas las administraciones y de todos los colores políticos que estamos en el arco parlamentario para abordar la emergencia climática a la que vamos abocados como país, como sociedad, pero sobre todo como personas", ha reiterado.
Crisis medioambiental
En ese sentido, ha calificado de "crisis medioambiental lo vivido en los últimos siete días" y ha señalado que "tenemos la obligación de dar una respuesta de futuro a los vecinos y a las vecinas de todos los territorios gravemente en peligro por la situación que vivimos como consecuencia del cambio climático, que es una evidencia", ha indicado. Preguntada sobre si cree que se puede hacer más para evitar los incendios y sobre todo los ocasionados por negligencia o de forma intencionada, Bernabé ha señalado: "Trabajo, consenso y conciencia medioambiental, que hace que una sociedad también sea consciente de los peligros a los que expone a su territorio y a su población", ha concluido.
Investigación
Respecto a la investigación del Seprona de la Guardia Civil por el incendio de la Vall d'Uixó, Bernabé ha repetido que "hay identificados dos focos, diferenciados en tiempo y en espacio y que ambos se iniciaron en el monte, muy cerca del casco urbano". Preguntado por si hay algún identificado, ha señalado que "la investigación está en marcha, la Guardia Civil está trabajando y en cuanto tengamos más información al respecto se la podremos hacer".
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