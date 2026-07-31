Riesgo sanitario y proliferación de insectos por un "problema estructural": la queja de los ganaderos de Castellon

Los responsables de las explotaciones ganaderas de Castellón afrontan numerosos problemas relacionados con el incremento de los costes estructurales, la cotización de sus animales o la dificultad para encontrar relevo generacional. Una situación de inestabilidad constante que se acrecienta cuando llegan largos periodos de falta de lluvias, por la ausencia de pastos o por las balsas que se han quedado secas.

Ahora, La Unió Llauradora ha puesto sobre la mesa otra complicación que sufren los ganaderos de la Comunitat Valenciana. La organización agraria denuncia la "grave situación" producida por "los continuos retrasos en la retirada de animales muertos de las explotaciones". Una queja que ya ha trasladado a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Retrasos en la recogida

En las últimas semanas, coincidiendo con el fuerte aumento de las temperaturas y varias olas de calor, "se han multiplicado las incidencias y las quejas de los asegurados, con numerosos casos en los que la recogida de los cadáveres supera ampliamente las 72 e incluso las 96 horas desde la comunicación del siniestro". Esto tiene consecuencias importantes, "ya que dificulta el cumplimiento de las estrictas medidas de bioseguridad exigidas por la normativa, incrementa el riesgo sanitario, favorece la proliferación de insectos y otros vectores de enfermedades, genera malos olores y complica la gestión diaria de las granjas".

Esto empeora cuando hay altas temperaturas, que "aceleran la descomposición de los animales muertos y multiplican los riesgos sanitarios, precisamente en el momento en que el servicio debería estar más reforzado". El retraso tiene como principal responsable a la empresa encargada del servicio, pero La Unió recuerda que la Conselleria "establece las condiciones de la prestación, autoriza a la empresa gestora y tiene la obligación de supervisar su correcto funcionamiento". Añade que esta problemática se ha convertido en un "problema estructural que se repite campaña tras campaña, especialmente durante los periodos de mayor calor, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas eficaces para corregirlo".

El secretario general del colectivo agrario, Carles Peris, recuerda que las explotaciones ganaderas "soportan un coste cada vez mayor por el servicio de retirada de animales muertos, ajustando mucho los márgenes de rentabilidad de la actividad que principalmente está situada en zonas rurales de interior desfavorecidas y en riesgo de despoblación".

Medidas urgentes

La Unió ha solicitado formalmente a la Conselleria la adopción de medidas urgentes para garantizar un servicio adecuado. Entre las principales propuestas destacan asumir una supervisión real y efectiva del servicio, evaluar con carácter urgente los incumplimientos que se están produciendo, facilitar mensualmente los datos de los siniestros comunicados y de los tiempos efectivos de retirada para verificar objetivamente el cumplimiento de los plazos, reforzar los medios disponibles durante las olas de calor, fines de semana y festivos, establecer tiempos máximos de retirada, indicadores públicos de calidad del servicio, mecanismos de control, penalizaciones por incumplimiento y publicar periódicamente los resultados.

Además, el colectivo agrario "recuerda que los ganaderos de la Comunitat Valenciana cumplen rigurosamente todas las obligaciones en materia de sanidad y bioseguridad, mientras soportan un coste cada vez mayor por el servicio de retirada de animales muertos. Sin embargo, las ayudas públicas continúan congeladas y no reflejan el incremento de los costes reales".

Reclamación al Consell

Considera inaceptable que, pese al esfuerzo económico que realizan las explotaciones, "sigan produciéndose retrasos que ponen en riesgo la sanidad animal y dificultan el trabajo diario de los profesionales. Por ello, reclama una actuación inmediata de la Conselleria para que ejerza de forma efectiva sus funciones de supervisión y garantice un servicio eficaz, transparente y acorde con las necesidades del sector ganadero".