Solidaridad con los animales de las zonas evacuadas en el incendio de la Vall: "Es responsabilidad de todos colaborar"

Varias cuadras de Moncofa y Nules han abierto sus puertas para acoger yeguas, caballos y burros procedentes de explotaciones situadas en municipios afectados por el incendio, como la Vilavella, la Vall d'Uixó o Artana, con el objetivo de proteger a los animales del avance de las llamas y evitar que sufrieran las consecuencias del fuego. La Yeguada Quique, de Moncofa, puso sus instalaciones a disposición de los ayuntamientos y de los servicios de emergencia.

Vicente Martí, su responsable, explica que "en momentos tan difíciles como los que se han padecido, creo que es responsabilidad de todos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Por ello, hemos ofrecido nuestras instalaciones para proporcionar un lugar seguro a aquellos animales que hayan tenido que ser evacuados, con el deseo de aportar nuestro granito de arena y ayudar a quienes sufren". Martí subraya que, dentro del mundo ecuestre, la solidaridad forma parte de su manera de entender este entorno, ya que cualquier propietario puede verse sorprendido por una situación de emergencia y toda ayuda resulta imprescindible.

Evacuación de animales

A esta iniciativa también se sumó la Associació Cavalls Nules, cuyos miembros colaboraron activamente en las tareas de evacuación. Gracias a su rapidez, fue posible poner a salvo a varios animales que permanecían concentrados en dos puntos diferentes de la Vilavella, evitando que quedaran atrapados por el incendio.

Entre los rescates realizados destaca el de una burra, que pudo ser salvada gracias a la intervención conjunta de los agentes del Seprona y de miembros de la entidad.