Infierno en la Plana Baixa
Solidaridad ante el incendio de la Vall d'Uixó: activan un fondo de emergencia para fortalecer a las asociaciones de la zona afectada
La Fundació Comunitària de la Plana recauda más de 6.000 euros en pocos días
El incendio forestal declarado en la Vall d'Uixó está dejando un gran rastro de devastación en un corazón verde de la provincia de Castellón, la Serra d'Espadà, pero también un alud de muestras de solidaridad. Una de ellas es la creación de un fondo de emergencia para fortalecer a las asociación de las localidades afectadas por el fuego.
La Fundació Comunitària de La Plana lidera esta iniciativa que, en apenas unos pocos días, ya ha recaudado más de 6.300 euros a través de su página web. "En los próximos meses habrá mucho trabajo que hacer. Se trata de daños materiales, pero también problemas que tienen que ver con la vida diaria", justifican sobre este fondo, que sigue abierto..
Golpe al tejido local
La entidad incide en que "el papel del tejido comunitario de la zona afectada, las asociaciones locales y comarcales de toda la vida, necesitaran ayuda" ante el golpe que supondrá el incendio para las actividades de la zona, como el turismo o la agricultura, pero también de cara a "las tensiones y debates que surgen sobre la gestión del territorio, la prevención o las responsabilidades políticas".
"Debemos fomentar la creación de espacios de escucha y participación para sanar ese tejido social", defienden, pues como argumentan "una comunidad con fuertes lazos afronta mucho mejor este tipo de catástrofes".
Y es que, en otras catástrofes, como la dana que afectó a la provincia de Valencia, iniciativas similares tuvieron un efecto tractor en la recuperación, como la impulsada por la Fundació Horta Sud, que llegó a movilizar 5,2 millones de euros.
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