¿Qué tiempo hará el día del eclipse en Castellón?: saltan las primeras previsiones a 12 días vista

El climatólogo de Meteored España, Samuel Biener, ha dado a conocer hoy las primeras tendencias sobre qué tiempo hará el día del eclipse en la franja de España donde se verá la totalidad -lo que incluye a Castellón-, ya a solo 12 días vista. Con todo, matiza que "a falta de casi dos semanas para la llegada del esperado eclipse solar, la previsión meteorológica todavía no ofrece certezas absolutas. Aunque de momento es pronto para hablar de pronósticos cerrados y la fiabilidad es baja, los primeros análisis dibujan una semana de transición atmosférica en la Península".

Calor por encima de la media

Para la provincia de Castellón -analiza Biener para Mediterráneo- se esperan temperaturas superiores a la media y pequeñas anomalías húmedas en el interior. En concreto, en la semana del 10 al 17 de agosto, los datos señalan que las temperaturas se situarán entre 1 y 3 grados por encima de lo habitual en prácticamente todo el país. Además, esta semana clave marcará un cambio de tendencia y un punto de inflexión en la dinámica atmosférica respecto a las semanas anteriores.

Riesgo en las zonas de montaña

Aunque a nivel general no se observan anomalías precipitables preocupantes, la geografía castellonense no queda exenta de cambios, según apunta Biener. En las zonas de montaña del este y noreste peninsular —donde se encuadra el interior de Castellón— ya se atisban pequeñas anomalías húmedas.

Hay que tener en cuenta que puntos como el Sistema Ibérico Sur son propensos a registrar lluvias y tormentas vespertinas durante el mes de agosto, un factor a seguir muy de cerca para la observación del fenómeno astronómico.

El vídeo de la previsión de Meteored para España

Inestabilidad a la vista

Los expertos de Meteored España recuerdan que habrá que esperar al menos a la semana que viene para obtener modelos con mayor precisión. No obstante, las proyecciones para la segunda quincena de agosto muestran una tendencia más clara hacia la inestabilidad, con precipitaciones que podrían ser más intensas y extensas en amplias zonas del territorio peninsular.

Esto es lo que dicen Accuweather y El Tiempo

Las primeras previsiones meteorológicas para el miércoles 12 de agosto, jornada en la que tendrá lugar el esperado eclipse total de Sol, dibujan por ahora un escenario favorable en la ciudad de Castelló, aunque con algunas diferencias entre los principales portales especializados. Tanto ElTiempo como AccuWeather descartan las precipitaciones, pero no coinciden plenamente sobre la presencia de nubes durante la tarde.

La web de El Tiempo apunta a un miércoles predominantemente soleado en Castelló de la Plana. El portal anticipa una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 26, sin lluvias previstas, ya que sitúa la precipitación acumulada en 0 milímetros. De cumplirse este pronóstico, el cielo ofrecería unas condiciones propicias para contemplar el eclipse, cuyo momento de totalidad se producirá poco después de las 20.30 horas en numerosos puntos de la provincia.

La previsión de AccuWeather presenta algunos matices. Este servicio meteorológico espera que la tarde evolucione de soleada a parcialmente nubosa, con una temperatura de 33 grados y una sensación térmica de hasta 37 grados. A la sombra, el valor percibido se situaría alrededor de los 34 grados.

La nubosidad alcanzaría el 46%, un porcentaje que no implica necesariamente que el Sol vaya a permanecer oculto, pero que introduce cierta incertidumbre sobre las condiciones exactas para observar el fenómeno. Pese a ello, la posibilidad de lluvia es del 0% y no se esperan precipitaciones.

El viento soplaría del sur-sureste a 11 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora. La humedad se situaría en el 45%, el punto de rocío en 20 grados y la visibilidad alcanzaría los 10 kilómetros.

Previsión todavía sujeta a cambios

Las dos fuentes coinciden, por tanto, en anticipar una jornada calurosa y sin lluvia, aunque difieren sobre la cobertura del cielo: ElTiempo apuesta por el sol, mientras que AccuWeather contempla una tarde parcialmente nubosa. Al tratarse todavía de una previsión a medio plazo, será necesario esperar a los días inmediatamente anteriores para conocer con mayor precisión si las nubes pueden condicionar la observación del eclipse en Castellón.

La franja de totalidad del eclipse solar recorrerá el norte y noreste de la península, así como Baleares, atravesando ciudades como Castelló, A Coruña, Oviedo, León, Valladolid, Bilbao, Zaragoza, Soria, Teruel, Castellón, València y Palma. Al situarse España en el extremo final del recorrido del eclipse, la totalidad coincidirá con la puesta de sol, alrededor de las 20:30 horas (hora peninsular), ofreciendo una imagen excepcional con el Sol muy próximo al horizonte.