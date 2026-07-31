Unidad en la Diputación de Castellón para activar 1,7 millones de euros para los municipios afectados por el incendio de la Vall d'Uixó

La Diputación de Castellón ha dado luz verde este viernes por unanimidad, en un pleno extraordinario y urgente, a dotar con 1,7 millones de euros las líneas de ayudas de emergencia anunciadas para apoyar a los municipios afectados por el incendio de la Vall d'Uixó.

Todos los grupos políticos que conforman la corporación provincial, PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox, han apoyado los puntos del orden del día que permitirán poner en marcha la inyección económica, enmarcada en el plan Diputació Respon para afrontar catástrofes y situaciones de emergencia.

En detalle, se trata, como recogió este diario, de hasta 100.000 euros por población afectada dirigida a sufragar los gastos corrientes de los municipios con territorio quemado. Y 5.000 euros más por localidad para dar cobertura a costes extraordinarios de transporte, alojamiento o manutención asumidos durante la emergencia. También comprende un plan de limpieza extraordinario para municipios de menos de 5.000 habitantes, que ya está en marcha.

Agradecimiento a los implicados

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha sentenciado que "no cerramos una emergencia, pero sí abrimos camino para recuperar este corazón verde que es la Serra d'Espadà”. La máxima dirigente provincial ha dedicado, en este sentido, unas palabras de agradecimiento "a todos los que han trabajado y siguen trabajando sin descanso para extinguir las llamas”.

“La historia recordará a las personas que defendieron este provincia. Y pese a que nos queda mucho por delante, vemos salir el sol de nuevo. Hay futuro”, ha expresado, mencionando a profesionales, instituciones, voluntarios, empresas, alcaldes y vecinos que se han visto implicados en el incendio forestal.

"Damos el primer paso para la recuperación", ha incidido, ensalzando "la línea de emergencias aprobada y preparada al principio del mandato que nos permite ahora dar este paso, recursos de manera rápida, coordinada y efectiva”.

“La naturaleza necesitará tiempo, los pueblos necesitarán ayuda, los caminos deberán arreglarse, las montañas replantar árboles y las actividades económicas deberán recuperarse. Y todas las administraciones deben estar a la altura”, ha concluido Barrachina.

"Un primer paso"

Desde la oposición, el portavoz socialista, Samuel Falomir, ha abogado por "ir todos a una", expresando también la solidaridad con los afectados y el reconocimiento a los servicios de emergencia. No obstante, ha señalado que “estas ayudas deben ser un primer paso y no un punto final”, instando a poner más recursos a disposición de los municipios si los informes técnicos lo aconsejan una vez se realicen los banaces de daños. "Las administraciones deben estar a la altura cuando nuestros pueblos más lo necesitan”, ha defendido Falomir.

Mientras, desde Compromís, David Guardiola, ha puesto en valor la "respuesta unitaria" de la institución para dar respuesta al incendio "más desolador de los últimos años". "Por suerte, esta Diputación disponía de una línea de ayudas que se creó hace tres años a propuesta de Compromís", ha añadido, remarcando que "la previsión y la prevención son imprescindibles para actuar ante un cambio climático que nos amenaza".