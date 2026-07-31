La Vall duplica el dispositivo de limpieza para retirar las cenizas del incendio

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha puesto en marcha un dispositivo especial de limpieza para retirar las cenizas que han llegado al municipio como consecuencia del incendio forestal de los últimos días. Los trabajos se han centrado inicialmente en los parques y jardines, especialmente en las zonas de juegos infantiles, con el objetivo de proteger la salud de los más pequeños y evitar que las cenizas vuelvan a levantarse.

El concejal de Servicios Urbanos, Fernando Darós, ha explicado que "las cenizas son un residuo que requiere un tratamiento específico y por eso estamos realizando una limpieza controlada". En este sentido, ha señalado que "hemos priorizado los espacios más sensibles, pero a partir de mañana duplicaremos los medios para comenzar también la limpieza de las calles y las principales avenidas con equipos de agua a presión, que permiten arrastrar las cenizas hasta la red de pluviales sin que vuelvan a dispersarse en el aire".

Este refuerzo del servicio coincide con la celebración de las fiestas, un periodo en el que habitualmente ya se incrementan los recursos destinados a la limpieza viaria. Ahora, a este dispositivo ordinario se suma el servicio extraordinario para retirar los restos de ceniza acumulados en los diferentes barrios de la ciudad.

Darós ha pedido comprensión a la ciudadanía, ya que "es imposible actuar en todas las calles al mismo tiempo". "Empezaremos por unas zonas e iremos avanzando hasta llegar a todo el municipio. Nadie debe preocuparse porque pasaremos por todas las calles hasta que las cenizas desaparezcan", ha afirmado, al tiempo que ha agradecido la paciencia de los vecinos y vecinas ante una situación excepcional provocada por el incendio.