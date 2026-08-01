Alerta de Aemet en Castellón: aviso naranja por tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado, 1 de agosto, una alerta naranja en el interior norte de Castellón ante la llegada de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. El aviso estará vigente desde las 16.00 hasta las 21.59 horas, con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %.

Según la información difundida por Aemet, el episodio puede dejar fenómenos de intensidad importante en las comarcas del interior septentrional de la provincia. Las tormentas podrían generar fuertes golpes de viento y granizo, sin que se descarte que alcance un tamaño considerable en algunos puntos.

La inestabilidad también afectará al litoral norte de Castellón, aunque en esta zona el nivel de aviso será amarillo. La alerta permanecerá activa durante la misma franja horaria, entre las cuatro de la tarde y las diez de la noche, por la posibilidad de tormentas con rachas muy fuertes de viento, granizo y chubascos localmente intensos.

El cambio de tiempo llegará después de una mañana con cielos poco nubosos en buena parte de la Comunitat Valenciana. A medida que avance la jornada se desarrollará nubosidad de evolución diurna en el norte de Castellón, donde aumentará la probabilidad de precipitaciones y tormentas durante la tarde.

Las primeras lluvias podrían aparecer en el entorno de Morella a partir de las 16.00 horas. En esa zona del interior norte se prevén chubascos que podrían repetirse durante varias horas, coincidiendo con el periodo de mayor riesgo señalado por la Agencia Estatal de Meteorología.

El viento será otro de los elementos a tener en cuenta. Aunque durante las primeras horas del día soplará flojo y de dirección variable, tenderá a girar a este y sureste en las horas centrales, con aumentos de intensidad en el interior durante la tarde. Las rachas asociadas a las tormentas podrían ser especialmente fuertes.

Este episodio se produce en un fin de semana marcado por un fuerte contraste meteorológico en la Comunitat Valenciana. Las altas temperaturas continuarán presentes en distintas zonas del territorio, mientras que la llegada de aire inestable favorecerá la formación de tormentas, granizo y precipitaciones intensas.

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De cara al domingo, Aemet prevé una mejoría general de la situación. El cielo estará poco nuboso, aunque durante la tarde volverá a crecer nubosidad de evolución en el interior de Castellón. No obstante, la previsión difundida no contempla para esa jornada un episodio tormentoso de la intensidad esperada este sábado.

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