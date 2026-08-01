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Aviso por el eclipse: Sanidad emite una circular para "supervisar en todo momento" a niños y adolescentes

Instan a médicos, enfermeros y profesionales sanitarios a informar a las familias, aprovechando cada consulta, en los próximos días

Es fundamental evitar que la población infantil observe el sol sin la protección adecuada para prevenir posibles daños oculares

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Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Centros de salud, profesionales sanitarios y sociedades científicas de Castellón y del resto de la Comunitat han recibido estos días una circular de la Conselleria de Sanidad con recomendaciones de la Generalitat para movilizar a los profesionales y prevenir daños oculares durante el eclipse total del próximo 12 de agosto entre la población más sensible.

En el escrito, emitido desde las direcciones generales de Salud Pública y Atención Primaria, se pide a los sanitarios poner el foco en niños y adolescentes, al considerar que constituyen el grupo más vulnerable por su curiosidad y su menor percepción del riesgo. Por ello, aconsejan «una supervisión continua de los menores durante todo el eclipse».

Lesiones graves e irreversibles

«Se trata de un acontecimiento y una oportunidad única para acercar la ciencia y la astronomía a niños y adolescentes, pero supone también un importante reto de salud pública, ya que la observación directa del Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares graves e incluso irreversibles», avisan.

"Cada consulta constituye una oportunidad para promover hábitos seguros"

Niños con un kit de información astronómica.

Niños con un kit de información astronómica. / Mediterráneo

Además, recuerdan que la retinopatía solar puede aparecer sin dolor y que los síntomas, como la visión borrosa o las manchas oscuras, pueden manifestarse horas después de la exposición. Por este motivo, la Generalitat solicita a médicos de familia, pediatras, personal de Enfermería y otros profesionales de centros de salud y hospitales que aprovechen las consultas de los próximos días para trasladar recomendaciones preventivas a padres y cuidadores. El objetivo es que las familias conozcan cómo observar el eclipse de forma segura y eviten conductas de riesgo.

Los pediatras se suman a la campaña

La Asociación Valenciana de Pediatría se ha sumado a esta campaña y respalda que los pediatras informen de manera activa durante las consultas, especialmente ante la proximidad del eclipse y el elevado interés que despierta entre los menores. La entidad considera que un consejo sanitario puede evitar lesiones oculares permanentes.

Guía de seguridad para el eclipse difundida por la Asociación Valenciana de Pediatría.

Guía de seguridad para el eclipse difundida por la Asociación Valenciana de Pediatría. / Mediterráneo

La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Sociedad Oftalmológica de la Comunitat Valenciana y el Colegio de Ópticos-Optometristas, con el objetivo de convertir las consultas médicas en un canal de información directa para las familias.

Unos segundos ya suponen un riesgo

La Administración autonómica considera que el eclipse será una cita histórica que atraerá una considerable afluencia de personas a los puntos de observación de Castellón, una de las provincias desde las que podrá contemplarse el fenómeno en condiciones privilegiadas al encontrarse dentro de la franja de totalidad.

Sin embargo, insiste en que mirar directamente al Sol sin protección homologada, «incluso unos segundos», puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

Nunca debe observarse el Sol directamente sin protección homologada, ni siquiera durante un eclipse

Resulta especialmente importante recordar que:

  • Las gafas de sol convencionales no protegen frente a la observación del eclipse.
  • No son seguros los cristales ahumados, radiografías, CDs, DVDs, negativos fotográficos, filtros caseros o cualquier otro método no homologado.
  • Solo deben utilizarse gafas específicas para la observación solar que cumplan la norma internacional ISO 12312-2 y se encuentren en perfecto estado de conservación.
  • Prismáticos, telescopios, cámaras fotográficas, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo óptico únicamente pueden utilizarse si disponen de filtros solares homologados colocados delante del objetivo del equipo.
  • Los niños y adolescentes deben permanecer supervisados durante toda la observación del eclipse.
  • Ante la aparición de visión borrosa, manchas oscuras, disminución de visión o cualquier otra alteración visual tras el eclipse, acudir de forma inmediata a un servicio de Oftalmología.

Para más información:

Portal oficial Eclipse 2026 de la Generalitat Valenciana

Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana

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Sociedad Española de Oftalmología

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