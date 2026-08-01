Balance del INE
Cámpings y apartamentos de Castellón alargan la temporada con un máximo de viajeros en el primer semestre
La provincia registra repuntes tanto de visitantes nacionales como extranjeros y permite a los pisos turísticos superar la barrera de los 100.000 alojados
Si los hoteles de Castellón habían firmado un primer semestre en máximos, ahora se confirma que también lo hacen los cámpings y apartamentos turísticos de la provincia, afrontando la temporada estival con un repunte de viajeros de hasta el 30%.
El sector turístico vuelve a exhibir músculo en los datos de alojamientos extrahoteleros publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayor mejora entre enero y junio se produce en los apartamentos turísticos, que alcanzan los 118.462 viajeros en territorio castellonense, superando así la barrera de los 100.000 usuarios, algo que no había ocurrido en este periodo en los últimos cuatro años, desde el 2022, cuando se llegó a 111.570.
Estancia de cinco días
El repunte, en este tipo de alojamientos, alcanza el 31,34% interanual. En detalle, la evolución es muy similar entre los visitantes nacionales y los extranjeros, aunque predominan los primeros como es habitual en el mercado provincial. Los usuarios españoles son 97.901, un 30,2% más en un año; mientras que los internacionales son 20.561, lo que implica una mejora del 37,09%.
Aunque son muchos los que escogen esta opción para pasar una semana, la estancia media queda fijada en cinco días en el sexto mes del año. El informe calcula que existen 24.472 plazas repartidas entre 4.975 apartamentos. Este ámbito emplea a 596 personas y la ocupación oscila entre el 60,4% de lunes a viernes y el 69,79% en fin de semana.
Ahora bien, cabe matizar que desde el sector turístico vienen alertando en los últimos años de la abultada oferta ilegal de apartamentos, que podrían llegar a duplicar o triplicar las cifras mencionadas en la provincia. De hecho, una de sus principales reivindicaciones viene siendo incrementar los controles para combatir el intrusismo, que se dispara en especial en temporada de verano, cuando existe mayor demanda.
Empate entre mercados
Los campings castellonenses también atraviesan este momento dulce, con un crecimiento del 10,42% en viajeros hasta contabilizar 158.469 en seis meses, la cifra más abultada de la serie. Aquí el peso del mercado nacional y el internacional está prácticamente igualado, pues cabe recordar que muchos establecimientos fijan su temporada alta en pleno invierno ante la llegada de turistas extranjeros de larga estancia. Ello se refleja bien en el tiempo medio de pernoctación: mientras que en enero la media alcanza los 12 días, en junio roza los cinco, según la misma estadística.
En concreto, del total, 80.302 visitantes alojados entre enero y junio en la provincia son nacionales, un 9,86% más que el año anterior, frente a los 78.167 internacionales, que también crecen un 11% interanual.
Este segmento, al cierre del mes de junio, alcanza las 22.705 plazas disponibles y emplea a 455 personas. El grado de ocupación medio se sitúa en el 56,35% en fin de semana y en 48,28% de lunes a viernes.
Más de 700.000 desplazamientos
Este viernes ha arrancado la operación especial de tráfico del 1 de agosto, que se alargará hasta el día 2. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto 5.590.000 desplazamientos de largo recorrido, de los cuales 716.079 corresponden a la Comunitat Valenciana. En total, durante los dos meses de verano, se producirán cerca de 14 millones de desplazamientos en las carreteras de la Comunitat.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado la importancia de “planificar el viaje, informarse del estado de las carreteras por los canales oficiales, respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas”.
Bernabé ha asegurado que “las fuerzas y cuerpos de seguridad van a trabajar para garantizar la seguridad y la fluidez en las carreteras” y ha insistido en la importancia de “cumplir las normas de circulación para evitar víctimas”.
Una vez más, el punto más conflictivo de la provincia se ha fijado en la CV-13, en su ramal de enlace con la autopista AP-7 y la N-340, en el término municipal de Torreblanca.
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