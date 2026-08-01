Los carburantes suben seis céntimos en plena operación salida: las estaciones de servicio de Castellón explican el motivo

Este fin de semana está marcado en muchos calendarios: llega la operación salida de agosto, el mes vacacional por excelencia. Un periodo que invita a la euforia, aunque este año se verá frenada por el precio de los carburantes.

Al progresivo incremento de los derivados del petróleo en el mes de julio, fruto de la inestabilidad enquistada en Oriente Medio, se une una reducción de la ayuda que presta el Gobierno a los combustibles. Si en julio era de 15 céntimos por litro, la aportación estatal se queda en 10 céntimos en agosto. Desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Castellón (APES), explican que con "el cambio al que obliga la normativa, esto supondrá un coste aproximado de unos seis céntimos más por litro, debido a la minoración de la reducción en impuestos especiales que entra en vigor el 1 de agosto y al efecto que supone en el precio final, IVA incluido". Detallan que esto "es debido a la doble imposición que llevamos alertando desde el sector desde hace años: a un impuesto, el especial de hidrocarburos, se le aplica en el precio final otro más, el IVA", que a su vez volvió a ser del 21% después de unos meses rebajado al 10%.

Escalada de precios

Un encarecimiento que se suma a la escalada de la cotización de los combustibles en las últimas semanas. Ha habido "grandes incrementos en la cotización, no ya solo del petróleo, sino de los derivados del mismo, gasolina, diésel..., que es lo que adquirimos las pymes del sector", explican desde la asociación. "Nosotros no disponemos ni de pozos petrolíferos ni de refinerías, adquirimos un producto final que es el que llega al consumidor", especifican.

Las cifras del geoportal de precios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica revelan que, en Castellón, la gasolina sin plomo 95 ha pasado de una media de 1,519 euros el litro a principios de julio a 1,635 a finales de mes. Un incremento de casi 12 céntimos en solo 30 días. Más ha subido el precio del gasóleo A, al escalar de los 1,545 euros el litro a 1,754. Son 21 céntimos más. En ambos casos hay que sumar, desde hoy, los anunciados seis céntimos derivados de la reducción en las ayudas.

Depósitos más caros

Con estos condicionantes, llenar el depósito de un turismo convencional al comienzo de agosto es casi 15 euros más caro que hace un mes. Algo que no solo puede amargar las vacaciones, o el regreso a la dura normalidad, sino que puede tener su efecto en los precios de otros productos que dependen de los costes logísticos. Desde la agrupación de gasolineras de la provincia apuntan que la demanda del diésel "es menos elástica, pues está muy ligada al transporte, logística… y está sufriendo la situación en mayor medida".

¿Había alguna posibilidad para aliviar este golpe en los bolsillos? Desde la patronal nacional "ya se insistió en la conveniencia de mantener el IVA al 10% durante los meses de verano, en la línea del RDL 7/2026, pero el Gobierno decidió regresar a un gravamen del 21% y realizar una reducción paulatina de la rebaja en impuestos especiales".

Incertidumbre internacional

Con todo este panorama, ayer se vio un movimiento mayor del habitual junto a los surtidores de combustible, con el fin de anticiparse al súbito encarecimiento por el recorte en la aportación del Gobierno. Las expectativas para este mes de agosto y la recta final del año son inciertas. "El mercado internacional del petróleo responde a la incertidumbre con movimientos que no serían normales en una situación habitual. En las últimas semanas hemos tenido mínimos de 70 dólares y máximos de 95 dólares el barril, aproximadamente. Deseamos que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, pero creemos que nadie sabe qué va a suceder", confiesan desde APES Castellón.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encarga de comprobar si hay subidas injustificadas de precios. Desde la asociación provincial de gasolineras añaden que, pese a esta coyuntura, "las estaciones de servicio de toda España, y también las de Castellón, han actuado con total transparencia y responsabilidad al trasladar al consumidor las medidas aplicadas, tal y como recogió el informe de la CNMC de finales de mayo".