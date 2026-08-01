La Diputación de Castellón limpia 17 núcleos de población en 24 horas para recuperar la normalidad tras el incendio

La Diputación de Castellón ha iniciado lalimpieza de 17 núcleos de población de menos de 5.000 habitantes afectados por el incendio en 24 horas. Desde que la presidenta, Marta Barrachina, activó este contrato de emergencia, “hemos ayudado a recuperar la actividad en la vía pública evitando que la ceniza condicione la vida de los vecinos”.

“Los vecinos esperan que las instituciones estén a su servicio. Y a eso nos dedicamos cada día. Servir y cumplir”. La acción liderada por la presidenta de la Diputación se ha extendido a 17 núcleos de población del área afectada por el incendio. De ellos, quince son municipios, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Fuentes de Ayódar, Azuébar, Almedíjar, Alfondeguilla, Chóvar, Sueras, Tales, Artana, Eslida, la Vilavella, Aín y Alcudia de Veo. A estos se suman las dos pedanías de Alcudia de Veo: Benitandús y Veo.

Baldeos y limpiezas en vías públicas

La acción extraordinaria ha permitido hacer baldeos y limpiezas en áreas públicas. Desde parques infantiles, zonas de recreo, plazas y calles. “El reto es recuperar cuanto antes la normalidad. Que las calles, como es habitual en los pueblos durante el verano, reúnan a la población para el encuentro y la conversación. Que los hábitos estivales y las relaciones ciudadanas no se vean condicionadas por la ceniza provocada por este virulento incendio”, señala.

Para la presidenta de la Diputación de Castellón, “estamos pasando unos momentos muy duros pero en el espíritu de cada castellonense hay una capacidad de resistencia imbatible. Y ese valor es el que nos reconoce. Y aunque tardemos en volver a ver nuestros montes teñidos de verde, debemos caminar poco a poco hacia la normalidad, ahora que ya se han suspendido los confinamientos y las evacuaciones”.

Seguir las recomendaciones

La Diputación de Castellón cumple con estos baldeos y limpiezas las recomendaciones de la Dirección General de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana. La acción, ya materializada, contribuye a minimizar la suspensión de partículas y, por tanto, a la población, por lo que su eliminación es una medida preventiva y de mejora de la calidad ambiental.

En este sentido, tal y como ha declarado la presidenta de la Diputación de Castellón, “nuestra acción va a ser siempre la de la protección y bienestar de los vecinos”. “Un objetivo prioritario que, una vez garantizada la integridad de las poblaciones afectadas, se dirige a recuperar la normalidad que entre todos, poco a poco conseguiremos”.