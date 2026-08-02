Aemet prevé seis días seguidos con lluvia en Castellón: descubre dónde pueden caer los chubascos

Castellón afronta varios días de tiempo cambiante. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la posibilidad de lluvia en algún punto de la provincia durante los seis días comprendidos entre este lunes y el próximo sábado.

Eso no significa que vaya a llover de manera continuada ni que las precipitaciones alcancen cada día a toda la provincia. Los mapas muestran episodios irregulares, concentrados en determinadas franjas horarias y con una mayor presencia en el interior, mientras el sol seguirá apareciendo durante buena parte de las jornadas.

La inestabilidad llega después de la fuerte tormenta registrada este sábado en Els Ports. La lluvia comenzó a descargar sobre Morella alrededor de las 16.00 horas y dejó unos 25 litros por metro cuadrado en poco tiempo, acompañados de una granizada que llegó a cubrir de blanco algunas calles y tejados.

Precipitación este sábado (litros por metro cuadrado) la Mata — 24,4

Villores — 24,4

Olocau del Rey— 24,4

Morella— 24,4

Forcall — 22,6

la Todolella — 22,4

Según los registros provisionales de Avamet, Villores, la Mata y Olocau del Rey rondaron los 24,4 litros por metro cuadrado. El episodio, que coincidió con el aviso naranja activado por Aemet en el interior norte de Castellón, también deslució el tradicional concurso de paellas de los kintos de Morella.

Domingo 2: calor, sol y algún chubasco en el interior norte

Este primer domingo de agosto estará marcado por los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas en puntos del litoral. Por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna en el interior norte de Castellón, donde podría producirse algún chubasco.

Previsión para este domingo a las 15.00 horas. / AEMET

El mapa de las 15.00 horas concentra las señales de lluvia en sectores del interior, mientras el litoral y buena parte del centro y sur de la provincia presentan un ambiente más soleado. Las temperaturas tendrán pocos cambios en Castellón.

Lunes 3: la jornada más estable de la serie

El lunes ofrecerá, en principio, una pequeña tregua. El mapa previsto para las 19.00 horas muestra un claro predominio del sol en casi toda la provincia, con algunas nubes en puntos del interior norte y del litoral.

Previsión para este lunes a las 19.00 horas. / AEMET

Aemet mantiene, no obstante, la posibilidad de que la nubosidad de evolución deje alguna precipitación débil y aislada durante la tarde en el norte interior. Será una situación mucho más localizada que la prevista para los días posteriores.

Martes 4: los chubascos se extienden a más zonas

La inestabilidad ganará terreno el martes. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, los símbolos de lluvia aparecen repartidos por numerosos puntos del mapa, desde el interior norte hasta sectores centrales y meridionales de la provincia.

Previsión para este martes de 12.00 a 18.00 horas. / AEMET

También podrían acercarse algunos chubascos al litoral. La previsión apunta a precipitaciones débiles y dispersas, por lo que no se espera que llueva con la misma intensidad ni al mismo tiempo en todas esas zonas.

Miércoles 5: aparecen las primeras señales de tormenta

El miércoles volverá a comenzar con más claros, pero las nubes crecerán conforme avance la jornada. Durante la franja de 12.00 a 18.00 horas se mantienen los chubascos en amplias zonas del interior y aparecen símbolos de tormenta en la parte más occidental.

Previsión para este miércoles de 12.00 a 18.00 horas. / AEMET

La mayor actividad se concentraría lejos de la costa, aunque algunos episodios de lluvia podrían alcanzar puntos del centro y del norte provincial.

Jueves 6: más nubes y lluvias repartidas por el interior

El mapa del jueves muestra un ambiente más cubierto en buena parte de Castellón. Los símbolos de precipitación se distribuyen de norte a sur por el interior, mientras en el entorno del litoral alternan las nubes y los claros.

Previsión para este jueves de 12.00 a 18.00 horas. / AEMET

La zona interior vuelve a aparecer como la más expuesta, con chubascos en distintos puntos durante las horas centrales de la jornada. En la costa, el escenario es más irregular y con menor presencia de lluvia.

Viernes 7: aumenta el riesgo de tormentas

El viernes será uno de los días con una señal tormentosa más clara. Entre las 12.00 y las 18.00 horas aparecen varios símbolos de tormenta en el oeste y noroeste del mapa, además de chubascos repartidos por otras áreas interiores.

Previsión para este viernes de 12.00 a 18.00 horas. / AEMET

En el litoral predominarán las nubes y los claros, con una probabilidad de precipitación aparentemente menor que en las comarcas del interior. Como durante el resto de la semana, la evolución concreta dependerá de dónde se formen las tormentas.

Sábado 8: la inestabilidad aguanta hasta el final de la previsión

La previsión disponible de Aemet termina el sábado y mantiene las lluvias. El mapa muestra más nubosidad en amplias zonas del interior y nuevos chubascos desde el norte hasta el sur provincial.

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Previsión para este próximo sábado de 12.00 a 18.00 horas. / AEMET

Frente al viernes, predominan los símbolos de lluvia y cielo cubierto sobre los de tormenta. El litoral volvería a presentar una situación más variable, con algunos claros y mayor posibilidad de precipitación hacia el norte.

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