Avanza la puesta en marcha del equipo clave para atajar el cáncer de mama del General de Castellón, pero sigue sin fecha

La puesta en marcha del acelerador de electrones móvil para el tratamiento de radioterapia intraoperatoria adquirido hace 3 años para dar servicio al Hospital General de Castellón avanza, pero todavía sigue sin fecha. Se trata de un equipo clave para la lucha contra el cáncer de mama.

En concreto, fuentes de la Conselleria de Sanitat han explicado que el proceso de licitación del servicio de mantenimiento del acelerador de electrones para poner en marcha la Unidad de Radioterapia Intraoperatoria se encuentra en la última fase de tramitación, por lo que en breve se publicará la adjudicación. El servicio de mantenimiento del acelerador salió a licitación con un valor estimado superior a los 570.000 euros. Según ha podido comprobar este diario, una empresa ha sido admitida a concurso, Comercial Centro Médico S.L.

Paralelamente, se inició a final del mes de mayo la fase de comisionado del equipo, que entre otras actuaciones, contempla el calibrado en el búnker del Hospital Provincial, para lo cual se ha trasladado hasta este centro sanitario la máquina.

Cabe recordar que la instalación de este equipamiento viene regulada por el Consejo de Seguridad Nuclear de España, que exige una serie de plazos y controles previos que garanticen su uso de acuerdo a la normativa vigente.

Esta tramitación se ha iniciado por parte del actual equipo directivo del centro hospitalario y de la Conselleria de Sanitat, ya que, según explican desde Sanitat, el aparato fue adquirido durante la anterior legislatura pero sin la previsión ni la planificación de los requerimientos necesarios para su puesta en marcha.

Según la Conselleria de Sanitat, actualmente se están cumpliendo los plazos previstos para su activación siguiendo la previsión del Servicio de Medicina Nuclear.

Las pruebas del acelerador

En estos momentos, una vez obtenido el visto bueno de la CSN para la fase de comisionado, el acelerador de electrones se encuentra en el Hospital Provincial de Castellón para efectuar las pruebas y los ajustes necesarios que permitan verificar y calibrar el correcto funcionamiento del equipo. Estos trabajos se están realizando en el búnker especial de Medicina Nuclear, una sala habilitada para este tipo de mediciones con radiación ionizante.

Una vez superada esta fase, el equipo regresará al bloque quirúrgico del Hospital General de Castellón a la espera de la fecha de inspección por parte del Consejo de Seguridad Nuclear que expedirá el documento de notificación para su puesta en marcha.