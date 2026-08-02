Los bomberos encaran la extinción del incendio en Espadán cuando se cumple una semana

La magnitud del incendio declarado en la Vall d’Uixó ha hecho que se cumpla una semana todavía activo. Sí se encuentra, afortunadamente, estabilizado, y con todos los residentes de las poblaciones que se evacuaron ya en sus casas, gracias al trabajo incansable de los medios de extinción. «La evolución durante la jornada ha sido buena. Esperamos que este domingo a última hora pueda darse por controlado», señalaron ayer desde el dispositivo.

Durante el día trabajaron medios terrestres: dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat; tres dotaciones de bomberos del Consorcio de Castellón, así como dos brigadas rurales forestales y tres unidades especiales; una dotación del Área de Seguridad de Castellón; y voluntarios.

El balance medioambiental en cualquier caso es desolador: se han quemado 9.568 hectáreas -el equivalente a 13.400 campos de fútbol- con un perímetro de 89 kilómetros. Un 12% del terreno afectado pertenece al parque natural de la Sierra de Espadán y el término con mayor superficie afectada es Artana, con 3.160 hectáreas, de las cuales 2.705 son forestales. Sobre la investigación de las causas del fuego, con varios focos, o posibles detenciones, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Castellón apuntaron que por ahora no se han producido novedades. Hoy hay riesgo extremo de incendios en toda la Comunitat.

Refrescar el terreno

Según indicaron desde Emergencias, la madrugada del sábado una operativa compuesta por cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat acometieron las labores de refresco de los puntos calientes para que no se produjera ningún rebrote y aseguraron el perímetro del incendio forestal.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat envió ayer una nota informativa a los municipios afectados por el incendio en la que recomienda evitar cualquier tránsito por la red de carreteras y vías forestales de la zona que no sea estrictamente necesario para facilitar las labores de extinción, así como evitar especialmente las actividades recreativas y de ocio, y el uso de la bicicleta en los espacios afectados.

Prudencia máxima

Emergencias instó a no acercarse ni hacerse selfies en las zonas afectadas por catástrofes, como la del incendio. Recordaron que no se debe acudir a curiosear ni hacerse fotografías, pues son conductas que pueden obstaculizar el trabajo de los equipos desplegados y, además, poner en riesgo la seguridad de quienes se acercan al lugar.

Asimismo, la plataforma Serra d’Espadà Viva recomendó no acudir en masa a las zonas quemadas ni iniciar plantaciones por cuenta propia, ya que el terreno necesita tiempo para enfriarse y regenerarse de forma natural. También recordaron que algunas parcelas pueden ser privadas o estar protegidas y pidieron que cualquier actuación futura se realice de manera organizada, autorizada y bajo asesoramiento científico experto.

L’Associació Cultural Muntanyes de la Guerra también recordó que, en caso de encontrarse en la montaña algún artilugio de la guerra civil, no se debe tocar y sí comunicar su ubicación con GPS al 112 o Guardia Civil. «Como consecuencia del incendio que se ha extendido por gran parte de la Serra Espadà, y ante las numerosas explosiones que se han podido escuchar, recomendamos que se evite cualquier manipulación de artefactos explosivos que hayan podido quedar al descubierto». La zona afectada fue frente de guerra y pueden quedar explosivos activos en lugares hasta ahora ocultos.

Por suerte, la solidaridad, otra de las caras de esta tragedia, continúa muy presente. La piscina de la Vilavella ha sufrido daños por el incendio y desde Scude Nules se ha querido mostrar apoyo a los residentes del pueblo vecino: a todos ellos se les ofrece un precio especial de 4 euros para poder utilizar la piscina de la Caixa Rural de Nules. «Esperamos que este espacio les pueda servir para refrescarse, desconectar y compartir un rato de tranquilidad con familiares y amigos en estos momentos tan complicados", aseguraron. "Esta medida estará disponible mientras la situación lo aconseje, acreditando la residencia en la Vilavella. Mucho ánimo a todas las personas afectadas y nuestro reconocimiento a los servicios de emergencia, voluntarios y a todas las personas que han trabajado incansablemente para combatir el incendio", manifestaron.

Vídeos aéreos muestran el estado de la Serra d’Espadà

Instagram: @fernandolm81

En redes sociales, Fernando Luque ha compartido un vídeo grabado desde el aire en el que se observa cómo ha quedado la Serra d’Espadà tras el voraz incendio. Las imágenes muestran la magnitud de los daños en la zona, acompañadas por un breve mensaje del autor: «Desolador, no se puede decir más». Otro usuario ha mostrado un vídeo a vista de pájaro donde capta a la perfección el contraste del gris y negro de las grandes extensiones de montaña devastadas con el verde de las fincas de cultivo y el arbolado superviviente, todo ello junto al blanco de las viviendas de los pueblos donde sigue la vida. «Así ha quedado la parte de la Sierra de Espadán que se ha quemado en el incendio. Enhorabuena a los medios de extinción que han estado día tras día dejándose la vida luchando contra el fuego. Los hemos visto trabajar y es para quitarse el sombrero».

Las fases de un incendio: estable no significa extinguido

Un incendio forestal pasa por cuatro fases hasta su completa extinción -activo, estabilizado, controlado y extinguido-, tal y como divulgan los Voluntarios Digitales de Emergencias de la Comunitat (Vost). El originado en la Vall d’Uixó se ha dado, por el momento, por estabilizado, por lo que restarían dos fases más. Mientras permanece activo, el fuego puede avanzar libremente y por ello los equipos trabajan para frenar su propagación. Cuando se declara estabilizado, evoluciona dentro de las líneas de control previstas, aunque todavía puede presentar reproducciones. Únicamente se considera extinguido cuando ya no existen materiales en ignición ni riesgo de reactivación.