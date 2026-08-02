La Diputación de Castellón refuerza la atención y protección de los vecinos durante el incendio

Ante una emergencia de la magnitud del incendio sufrido, el acompañamiento, la protección y la integridad de las personas han constituido la principal prioridad. En este contexto, los servicios de teleasistencia y teleayuda de la Diputación Provincial de Castellón han desempeñado un papel fundamental para garantizar el acompañamiento y la atención de los vecinos afectados.

Así lo destaca la presidenta del Gobierno Provincial, Marta Barrachina, quien pone en valor la labor desarrollada por estos dos recursos, que han permitido atender y acompañar de manera cercana a 469 usuarios de los servicios de teleasistencia y teleayuda afectados por el incendio de la Vall d’Uixó.

Durante cada jornada, los profesionales han realizado un seguimiento continuo de la situación de los usuarios, estableciendo contacto con ellos, ofreciendo acompañamiento telefónico, trasladando información y atendiendo las necesidades que iban surgiendo. Una actuación que, según destaca Barrachina, se ha desarrollado con especial cercanía y sensibilidad ante una situación de emergencia.

Asimismo, la Diputación de Castellón ha mantenido una coordinación permanente para garantizar que, en caso de evacuación o confinamiento, las personas usuarias contaran con el respaldo y la asistencia necesarios. Según la presidenta de la Diputación de Castellón, cada jornada "se ha monitorizado el estado de nuestros vecinos. Se ha contactado con ellos, se les ha acompañado telefónicamente, se les ha informado y se les ha facilitado todo aquello que han requerido".

El balance de estos servicios se traduce en cifras que constatan la atención de 469 usuarios, 152 a través de la teleasistencia y 317 a través del programa de teleayuda. Sin embargo, Barrachina ha asegurado que "lo más importante es lo que no se refleja en números, la escucha de los usuarios, la información transmitida, el apoyo emocional y el acompañamiento. La protección frente a la vulnerabilidad para que nadie sintiera soledad e inseguridad durante la catástrofe vivida. Y eso es lo realmente importante”. Así pues, como afirma Marta Barrachina, la Diputación ha acompañado a los vecinos en la emergencia para que supieran que no están solos.

El contacto directo, la protección cercana

La gestión desempeñada a través de ambos programas “no solo se tradujo en contactos diarios con los usuarios, también con familiares o personas de referencia cuando las necesidades lo requirieron”. Con ello, explica la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlà, “logramos reforzar la coordinación y el apoyo a lo largo de toda la emergencia”.

Para Torlà, “esa garantía de no estar solos, saber que cuando lo necesiten hay una línea directa que garantiza protección, respuesta rápida y asistencia, es la que tiene un valor incalculable, porque quienes son vulnerables dejan de sentirse desprotegidos y saben que al otro lado hay una institución amiga que no solo escucha, también actúa y protege”, ha considerado la diputada provincial.