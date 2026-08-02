Los bomberos vigilan los rebrotes del incendio de la Vall d'Uixó, especialmente en Tales y Eslida

Un dispositivo compuesto por varias unidades de bomberos sigue trabajando en el incendio de la Vall d'Uixó, que se dio por estabilizado el pasado viernes, y está prestando especial atención a las zonas de Tales y Eslida.

Según han informado fuentes de Emergencias de la Generalitat, en total están trabajando sobre el terreno 5 unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, 2 autobombas y diversos efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón: tres brigadas rurales de actuación forestal; dos unidades especiales de bomberos forestales y tres brigadas forestales.

as autoridades han insistido en la necesidad de evitar "cualquier tipo de circulación" por la red de carreteras y las vías forestales de la zona afectada que no sea estrictamente necesaria para facilitar las labores de extinción.

Asímismo se ha insistido en que hay que evitar especialmente las actividades recreativas y de ocio, así como el uso recreativo de cualquier bicicleta en los espacios afectados por el incendio.

Con un perímetro de 89 kilómetros y un total de 9.568 hectáreas calcinadas, los bomberos están trabajando en refrescar la amplia zona forestal que ha calcinado este fuego que ha llegado a quemar el 12% del Parque Natural de la Sierra de Espadán.

En las últimas horas se han podido ver algunos rebrotes en forma de columna de humo, que han sido controlados por los medios de extinción. El fuego provocó el desalojo de 18 municipios, pedanías y urbanizaciones, aunque los últimos vecinos desalojados, los de Artana y Eslida, pudieron volver a sus domicilios el pasado viernes por la tarde.

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Desde entonces, los afectados trabajan en la limpieza de sus parcelas y terrazas cubiertas de ceniza, especialmente en aquellas zonas más próximas a las llamas, que en muchos casos se han quedado a las puertas de los núcleos urbanos y en otros han llegado a afectar a los jardines de casas en urbanizaciones y núcleos diseminados.