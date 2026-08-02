El incendio de la Vall d'Uixó en videocuento: el proyecto de ‘Los Verdegales’ ayuda a los niños a comprender lo vivido

El incendio con origen en la Vall d'Uixó que obligó a desalojar varios municipios de la Serra d'Espadà ha dado lugar a una iniciativa cultural con un objetivo muy concreto: ayudar a los más pequeños a entender lo ocurrido. La narradora y dinamizadora cultural Ana Arnal, impulsora del proyecto Los Verdegales, ha creado un videocuento inspirado en el incendio para ofrecer a niños y familias un espacio desde el que expresar el miedo, la tristeza y la esperanza.

Arnal, natural de Torralba del Pinar, vivió en primera persona el desalojo del municipio mientras celebraba las fiestas patronales. Esa experiencia fue el punto de partida de una historia que, según explica, nace "para dar voz al territorio" y acompañar emocionalmente a quienes han sufrido las consecuencias del fuego. "Yo soy de Torralba; el sábado estábamos allí cuando nos desalojaron. Eran fiestas, así que el cuento es real. Lo que ha pasado es real", relata. La autora recuerda el desconcierto de aquellos momentos: "Imagínate el frontón con la música, la orquesta, los niños y, de repente, empiezan a sonar los avisos de desalojo. Fue caótico".

El videocuento se integra dentro de Los Verdegales, un proyecto cultural nacido en la Sierra de Espadán que utiliza personajes fantásticos para acercar a la infancia valores relacionados con la naturaleza, el patrimonio y la comunidad. "Los Verdegales son seres mágicos que tienen la misión de cuidar de la naturaleza, de los pueblos y de la infancia", explica Arnal.

Hasta ahora el proyecto contaba con un primer libro, Un deseo y cinco guardianes, publicado el pasado mes de febrero. Sin embargo, la emergencia provocada por el incendio llevó a la autora a cambiar de formato. "Pensé: '¿Qué puedo hacer yo? El fuego no lo puedo apagar'. Soy narradora y dinamizadora cultural y creé este cuento para ayudar a esos niños y familias que pasaron miedo", afirma.

Un formato pensado para llegar cuanto antes

El vídeo es el primer videocuento que realiza la creadora. La urgencia de la situación hizo inviable esperar a la edición e impresión de un libro tradicional. "Con el poder de las redes sociales y YouTube podía llegar mucho más rápido a las familias", explica. La grabación, añade, se realizó de forma completamente artesanal: "El sonido está grabado en mi casa con un micro; no es profesional, pero era la manera más rápida de llegar a los niños".

En su propia familia también sintieron el impacto del incendio: "En mi casa se vivió mucho miedo; hay cuatro niños que vivieron esa incertidumbre. Era una forma de contarlo de manera bonita dentro de lo triste que es".

Una historia para expresar emociones

Arnal asegura que está recibiendo numerosos mensajes de apoyo de familias de los pueblos más afectados. "El cuento está escrito con un lenguaje adaptado para que los niños expresen las emociones del incendio: el miedo y la tristeza. La situación es compleja, pero tiene solución a largo plazo y depende de todos. Es una pincelada de esperanza", destaca.

La autora reconoce que incluso explicar a los más pequeños el paisaje que encontrarán tras el incendio resulta complicado. "Hoy volvíamos a Torralba con mis hijos y sobrinos y les preparaba para ver el camino, que antes era verde y ahora está quemado".

Además de mantener el videocuento disponible en YouTube, Arnal trabaja ya en nuevos formatos para ampliar su alcance. Su intención es imprimir ejemplares con financiación propia para repartirlos gratuitamente entre los municipios afectados y desarrollar una versión digital interactiva, tanto en castellano como en valenciano, a través de la página web de Los Verdegales. El objetivo es que esté lista para las próximas actividades que realizará durante agosto en localidades de la Sierra de Espadán.