Una actuación de emergencia de 120.000 euros garantiza el suministro de agua en varios municipios de Castellón en pleno verano

Uno de los principales objetivos del Consorcio Provincial de Aguas es garantizar un correcto suministro de este servicio básico para la población. Un problema que se ha reducido en gran medida en las últimas temporadas, gracias a unas lluvias que permitieron recargar acuíferos y alejar el fantasma de la sequía. Pese a ello, en algunos puntos se registran incidencias que requieren de una rápida actuación de este organismo.

El caso más reciente ha supuesto una inversión de 120.000 euros, con la que se ha ejecutado una actuación de emergencia en el pozo Barrisques y que ha permitido garantizar el abastecimiento de agua en los municipios de Benlloc, la Torre d'en Doménec y Vilanova d'Alcolea.

Actuación de emergencia

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha subrayado el compromiso "por garantizar el abastecimiento de agua en los 135 municipios de nuestro territorio", destacando la rápida respuesta del Consorcio Provincial de Aguas en la reparación de este pozo tras detectarse una incidencia que comprometía el correcto funcionamiento del sistema de impulsión.

La avería detectada suponía una pérdida del suministro de agua en los municipios afectados. "Nuestra prioridad es asegurar el abastecimiento de agua y dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia que pueda afectar a los municipios de la provincia", ha resaltado la presidenta provincial.

Reparación del pozo

La dirigente provincial ha explicado que la actuación de emergencia se ha tenido que llevar a cabo tras detectarse, en las labores ordinarias de inspección, mantenimiento y control, graves deficiencias en elementos esenciales de la instalación, con problemas que afectaban al sistema de bombeo y que llegaron a provocar una interrupción del caudal de impulsión.

"El agua potable es un servicio esencial para las personas y ante esta situación, el consorcio activó de manera inmediata todos los mecanismos necesarios para solventar la incidencia", ha señalado la presidenta.

Complejidad técnica

La actuación ha incluido la extracción y sustitución del equipo de bombeo, el cableado eléctrico y la tubería de impulsión. El diputado responsable del Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, ha incidido en que la intervención, ejecutada por la UTE formada por Global Omnium Medio Ambiente, Aguas de Valencia y Ciclagua, ha revestido una especial complejidad técnica debido a que la bomba se encuentra instalada a aproximadamente 450 metros de profundidad, lo que "ha requerido medios y trabajos especializados para su extracción, sustitución y posterior puesta en servicio".

Asimismo, Iván Sánchez ha hecho hincapié en que "la rapidez en la respuesta y la coordinación de los trabajos han hecho posible que la intervención se llevara a cabo sin que fuera necesario interrumpir el suministro de agua a la población de los tres municipios afectados".

Abastecimiento garantizado

"Trabajamos con determinación para que el agua llegue a cada rincón de esta tierra", ha señalado Iván Sánchez, quien ha insistido en que "cada euro invertido en agua es una apuesta por el futuro de nuestros pueblos y por la calidad de vida de quienes viven en ellos".

La actuación ha supuesto una inversión cercana a los 120.000 euros y ha permitido recuperar plenamente la capacidad de impulsión del pozo y garantizar la operatividad de una infraestructura esencial para el abastecimiento de los tres municipios.

Prioridad provincial

"Desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando para ofrecer soluciones eficaces a los pueblos. Asegurar el abastecimiento de agua potable en toda la provincia es y seguirá siendo una prioridad absoluta para este equipo de gobierno provincial", ha concluido Marta Barrachina.