La Agencia Tributaria sigue haciendo caja en Castellón: recauda 4,3 millones de euros cada día

La guerra en Oriente Medio no parece haber impactado en la economía de Castellón. Al menos, en lo que respecta a la recaudación de impuestos. La Agencia Tributaria ya ha hecho balance del primer semestre del año, que muestra un aumento de los ingresos del 16% respecto al mismo periodo de 2025. De nuevo, el dinero recogido por el fisco en la provincia crece muy por encima de la media estatal, del 10,4%, y de la autonómica, del 2,8%. Con casi 781 millones de euros, la Hacienda estatal hace caja en Castellón y recauda una media de 4,32 millones al día.

El decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, explica que los datos generales "pueden parecer sorprendentes" respecto a la evolución de la provincia, porque uno de sus sectores más importantes, la cerámica, "está en una situación algo más decaída que el año pasado", como se puede comprobar en el descenso de las cifras de exportaciones a mercados tan importantes como Estados Unidos y los países de Oriente Medio.

Economía provincial

Pese a ello, apunta a que esta evolución del dinero recaudado en impuestos es un reflejo de que la economía castellonense "se mantiene, con sectores pujantes en este periodo, como el turismo o la construcción".

Tanto Salvador como el análisis elaborado por la propia Agencia Tributaria mencionan que estos datos al alza tienen su explicación en los números del primer trimestre, antes de que se produjesen los primeros ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. "La tendencia es de progresiva moderación, más acentuada en los últimos meses", menciona la agencia estatal. Sobre todo, en el periodo marcado por el recorte del IVA en carburantes, electricidad y gas, con la finalidad de contener la inflación.

Recaudación del IVA

El decano de los economistas provinciales expone un dato sorprendente: a pesar de esta rebaja del impuesto sobre el valor añadido, la recaudación subió un 8,4% en España y se disparó hasta el 19,5% en Castellón. José Manuel Salvador da una posible explicación al fenómeno: "La cerámica ha tenido menos exportaciones en el primer semestre y ha aumentado la demanda interna por el buen pulso de la construcción; las ventas a la exportación están exentas de IVA y las del mercado nacional deben tributar". El balance de la Agencia Tributaria expone que, pese al decreto de medidas del Gobierno que rebajaba el IVA al 10%, "el impacto sobre los ingresos hasta junio es residual".

En cambio, el Impuesto sobre Sociedades aumenta un 80,2% a nivel estatal, mientras que en Castellón ha mejorado mucho menos, con un 12,5% y un balance de 81,15 millones de euros. Salvador considera que esto "puede ser una muestra de que los beneficios empresariales en la provincia han ido a la baja, debido al aumento de costes como los energéticos, de modo que se pueden haber mantenido estables los balances de ventas, pero no así el margen de beneficio".

Peso del IRPF

En cuanto al impuesto sobre la Renta, se mantiene como el que más dinero aporta a Hacienda, sobre todo en el primer semestre, que es cuando se hace el pago del ejercicio anterior. "A los asalariados se les descuenta este impuesto de sus nóminas cada mes, y a muchos de ellos les sale el IRPF a devolver en junio, pero en Castellón hay muchos autónomos y microempresas, que suelen liquidar todo de golpe en junio", expone.

Con los datos hasta junio, habrá que esperar a la evolución de los próximos meses para conocer el balance final de la recaudación tributaria, que supone un reflejo de la salud económica de Castellón. La temporada alta de verano y el final de las rebajas fiscales por la guerra de Irán hacen pensar que los ingresos por IVA aumenten. Por contra, de lo que ocurra en esta guerra dependerá si los indicadores económicos se desaceleran, como ya se ha detectado en el segundo trimestre.