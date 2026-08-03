Castellón, en aviso amarillo este martes por lluvias, tormentas y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes el aviso amarillo en el interior norte de la provincia de Castellón ante la posibilidad de que se registren lluvias y tormentas, que pueden venir acompañadas de granizo.

En concreto, el aviso permanecerá activo desde las 14.00 horas de este martes a las 21.59 horas ante la posibilidad que se produzcan precipitaciones que pueden descargar 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que pueden venir acompañadas de pedrisco y fuertes vientos.

Para el conjunto de la Comunitat, la previsión apunta a que este martes los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral por la mañana y nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía en el interior de la mitad norte. Ya por la tarde serían probables los chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta en el interior del tercio norte por la tarde.

Este lunes Emergencias 112 de la Generalitat ha advertido a las comarcas del norte, especialmente en el interior de Castellón, ante la posibilidad de lluvias y tormentas y riesgo extremo de incendios forestales.

Hasta las 19.00 horas las precipitaciones han sido poco significativas, destacando los 5,2 litros por metro cuadrado recogidos en Vilafranca, los 4,8 en Ares del Maestrat o 2,8 de la Pobla de Benifassà, según la red de la Agència Valenciana de Meteorologia (Avamet). En cuanto a las temperaturas, las máximas han sido 33,7 grados en Zorita y 32,3 en Artana.