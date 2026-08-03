El desempleo se ceba con los jóvenes de Castellón: triplican la tasa de paro

El mercado laboral de la provincia de Castellón exhibe músculo: cada vez son menos los parados, se firman más contratos y se crean más puestos de trabajo. Existen, sin embargo, carencias pendientes de resolver que no hacen más que afianzarse, como es el caso del desempleo juvenil, cuya tasa de paro triplica la media provincial.

Así lo refleja la última actualización de la Encuesta de Población Activa (EPA) a cierre del segundo trimestre del año, que recoge que un 31,4% de los jóvenes de 16 a 24 años están en el paro. Un dato que contrasta con el peso de las personas sin trabajo a nivel provincial, que en conjunto se sitúa en estos momentos en el 10%.

En términos absolutos, Castellón cuenta tras el primer semestre con 32.400 personas en situación de desempleo, de las que 6.500 son jóvenes de hasta 24 años, lo que viene a ser uno de cada cinco.

La cara positiva

Sí es cierto que, si se mira la evolución, existe una conclusión positiva. La situación ha mejorado notablemente respecto al año pasado, pues el alcance del paro entre los jóvenes ha descendido en 17 puntos, ya que la tasa de paro del colectivo llegó a situarse en un desorbitado 48,7% en el segundo trimestre del 2025.

Ahora bien, en el detalle por sexos, la cosa cambia. El cambio generacional no consigue acabar con la brecha de género y las mujeres castellonenses jóvenes vuelven a ser las que más sufren el desempleo. Su tasa de paro alcanza el 36,8% en el territorio provincial, frente al 27% en el que se queda el impacto entre los hombres menores de 24 años.

El contraste

Con todo, la situación de los jóvenes en el mercado laboral contrasta mucho con la de otros grupos de edad, según evidencia la misma estadística. Entre los 25 y los 34 años, la tasa de paro cae hasta el 10,3%, muy cerca de la media registrada en la provincia.

Similar escenario se da para las personas de 55 a 64 años, con un 12,9%; así como para los mayores de 65 años, a punto de abandonar el mercado laboral, que dejan el paro en el 9,8%.

Mientras, destaca por favorable la situación de los castellonenses de 35 a 44 años y de 45 a 54, con tasas de paro del 6,1 y 6,6%, respectivamente.