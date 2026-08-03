El eclipse desplegará 2.500 agentes para afrontar "congestiones severas de tráfico" y el cierre de parques naturales

El Gobierno estatal prepara de cara al eclipse del 12 de agosto en la Comunitat Valenciana, en especial para las provincias de Castellón y Valencia, donde se podrá ver al 100% la totalidad, un amplio dispositivo especial de seguridad integrado por 2.500 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Para ese día, según ha indicado la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, se prevén “congestiones severas y prolongadas antes y después del acontecimiento”. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que actúe con “responsabilidad, planifique sus desplazamientos con antelación, y evite aquellos trayectos innecesarios sobre todo durante la oscuridad súbita”.

El objetivo es que este acontecimiento astronómico extraordinario - el primer eclipse solar total en la Península Ibérica en 114 años- se desarrolle con “normalidad, sin incidentes y con todas las garantías de seguridad. Dispondremos de todos los medios necesarios previstos para atender cualquier eventualidad que pueda surgir”, ha asegurado Bernabé.

La delegada ha asistido esta mañana a la reunión presidida por el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, para coordinar los dispositivos que se activarán ese día. El operativo del Ejecutivo estará formado por más de 1.200 efectivos de Policía Nacional, tanto en la provincia de Castellón y de Valencia -especialmente en los núcleos urbanos por parte de Policía Nacional de València y Castellón-, y más de 1.200 efectivos de Guardia Civil en la provincia de Valencia y Castellón, donde tendremos en marcha el Servicio Marítimo, Patrullas de Seguridad Ciudadana, el SEPRONA, y la Guardia Civil de Tráfico. Están todos los operativos dispuestos para poder celebrar un día que sabemos que es de un alto interés, pero también conlleva un riesgo”, ha señalado Bernabé.

Acceso totalmente restringido a los parques naturales y alerta por incendios

Además, la delegada ha recordado que al ser época estival el riesgo de incendios es máximo. “Las zonas forestales deben preservarse, por lo tanto pedimos la máxima prudencia, que se cumplan las recomendaciones de no acceder de forma masiva y, por supuesto, el acceso totalmente restringido a los parques naturales”. Bernabé ha insistido en que “es fundamental que la gente siga las recomendaciones de las autoridades, se informe por los canales oficiales de la situación de las carreteras y los puntos de observación y colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Por último, ha recordado que el eclipse solo debe observarse utilizando gafas certificadas ISO 12312-2:2015 y que lleven marcado CE auténtico, y no simplemente impreso o sellado. Igualmente debe figurar el nombre del fabricante, advertencias sobre el uso seguro e instrucciones claras de conservación.

Importante despliegue y evitar el colapso de las telecomunicaciones

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha informado que en los días previos al eclipse, 10 y 11 de agosto, se producirán reuniones de coordinación y seguridad a nivel autonómico, provincial y con los municipios con puntos de observación oficial. Respecto a los medios operativos, indicó que disponen de 26 medios aéreos que estarán atentos a cualquier circunstancia que pueda acontecer, "y, de hecho, un helicóptero en el Centro de Coordinación de Emergencias y otro helicóptero estará de reconocimiento en el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón".

Asimismo, aprovechó para hacer un llamamiento a la ciudadanía, no solo ya de evitar trayectos innecesarios, sino también "que intenten no hacer streaming con los teléfonos móviles, que no estén haciendo vídeos, porque puede producirse un colapso de las telecomunicaciones que dificulte otras comunicaciones que sean de emergencia en cualquier momento".

Consejos para la población

El conseller incidió en ofrecer consejos a loa población, fundamentalmente, a nivel sanitario: "Que utilicen las gafas que están homologadas en todo momento (pueden producirse si no úlceras oculares); que planifiquen muy bien el viaje; que dispongan tanto de víveres como de agua para hidratarse (saben ustedes que es época de calor y tenemos que estar perfectamente hidratados); que también hagan caso a las recomendaciones que hagan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo momento; que vayan, como he dicho, a los puntos oficiales de observación y, si desde su casa se puede visualizar, que no se muevan de su casa y lo puedan visualizar tranquilamente".

Y otras recomendaciones que se van a remitir son: un decálogo enviado a las oficinas de farmacia a través del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana para que la población tenga toda la información; otras advertencias se remitirán a todos los ayuntamientos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante con esos consejos de Protección Civil para mantener en todo momento la seguridad. También se cierran los parques naturales de Valencia y Castellón, pero también los parques naturales de Mariola, Font Roja y Pego-Oliva en la provincia de Alicante. "Tenemos que garantizar también que si hubiera algún incidente, algún incendio, todos los recursos puedan actuar y no tengamos incendios en paralelo que dificulten la actuación y poder prestar el servicio más adecuado", concluyó Valderrama.

Aunque no tienen la cifra de cuántas personas se vana desplazar a la Comunitat para ver el eclipse, sí han indicado que en los puntos oficiales de observación dispondrán de 80.000 plazas. "La tasa de ocupación actualmente nos han comunicado desde la Conselleria con competencias en materia de turismo que estamos a más del 90% de ocupación, pero es imprevisible saber cuánta gente se puede movilizar en este día. Sí que nos han comentado que no hay una nubosidad previsible a fecha de hoy para el día del eclipse. Las predicciones meteorológicas pueden ir variando, pero a fecha de hoy no hay nubosidad", ha indicado.

Más detalles sobre una cita histórica

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Web y visor móvil El Gobierno de España ha puesto en marcha la web www.trioeclipses.es, un portal que ofrece información útil para la ciudadanía, los medios de comunicación, la comunidad científica y los organismos colaboradores. Además, se dispone de un visor móvil que permite conocer la posición exacta del Sol y localizar el lugar ideal para observar el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 sin obstáculos.

Asimismo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Instituto Geográfico Nacional, ofrece en la web www.eclipses.ign.es, un visualizador con la franja horaria completa en la que se podrá ver el eclipse.

La Comunitat Valenciana será un lugar privilegiado para contemplar el primero de los tres eclipses que tendrán lugar hasta 2028 y se espera una gran afluencia de visitantes. Hay nueve municipios considerados como puntos de observación oficial. En la provincia de Valencia son València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos, y en la de Castellón, Castelló de la Plana, Peñíscola, Onda y Benassal. Por este motivo, desde hace meses el Gobierno está trabajando conjuntamente con la Generalitat y los ayuntamientos implicados para garantizar “un acontecimiento histórico seguro y ordenado. La coordinación y colaboración entre las administraciones es fundamental ya que el eclipse plantea importantes retos organizativos y logísticos”, ha explicado la delegada.