Eclipse y gastronomía: Castellón es la tercera provincia donde más crecen las reservas en restaurantes

Castellón es la tercera provincia de España donde más crece el número de comensales con reserva previa en los restaurantes con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. El incremento alcanza el 76,4% respecto a un miércoles de referencia del mismo mes, únicamente por detrás de León y A Coruña, según el análisis realizado por CoverManager, sistema de gestión de reservas y eventos en España.

El recorrido del fenómeno astronómico está condicionando la planificación turística y la demanda de los establecimientos situados en la franja de totalidad. A escala provincial, el impacto se intensifica en las consideradas 'zonas cero' del eclipse. León encabeza el crecimiento nacional, con un 112,8% más de comensales con reserva anticipada, seguida de A Coruña, con un 92,7%; Castellón, con un 76,4%; Segovia, con un 71,2%; y Zaragoza, con un 42,1%. Este comportamiento contrasta fuertemente con regiones fuera del eje principal de visibilidad. En la costa central valenciana, por ejemplo, el consumidor mantiene los patrones de reserva de última hora propios de agosto. Sin embargo, Castellón rompe por completo esa tendencia autonómica y, por su proximidad a la franja, dispara un 76,4% su volumen de clientes con reserva previa.

En el distrito marítimo del Grao de Castelló las actividades en el entorno del Planetario se desarrollarán durante todo el día, el 12 de agosto, por lo que habrá interés en comer en la zona; pero también en cenar lo más cerca posible, una vez concluya el eclipse. Será justo el momento donde muchos efectuarán una pausa antes de regresar de nuevo a los escenarios en las playas para ver la lluvia de Perseidas.

Primero, el eclipse; después, la cena

Un restaurante de Vall d'Alba, Casa Perito, de hecho, promociona que abrirá sus puertas esa noche del 12 de agosto pues además se encuentra "a pocos metros el Mirador de les Estrelles, un enclave privilegiado desde el que disfrutar de este momento único del eclipse solar total rodeado de naturaleza".

Promoción especial del 12 de agosto en un restaurante de Vall d'Alba. / Mediterráneo

Más reservas de grupos y familias

El informe también muestra un cambio en el perfil de los clientes para esa jornada. En el conjunto de España, la tradicional mesa para dos pierde peso, mientras ganan protagonismo las reservas de grupos y familias que han decidido reunirse para contemplar juntos el eclipse durante la tarde.

Esta tendencia se traduce en un aumento del tamaño medio de las mesas en buena parte del norte peninsular. Galicia lidera también este crecimiento, con un incremento del 35,6%, al pasar de 3,4 a 4,6 personas por reserva. Le siguen Castilla y León, con una subida del 13,5%, y Aragón, donde el número medio de comensales por mesa crece un 6,6%.

Ocho de cada diez reservas, por internet

La elevada anticipación ante esta cita está vinculada, además, a una fuerte digitalización de la demanda para asegurarse una mesa. En comunidades como Asturias, el 95% de los usuarios ha recurrido a internet para formalizar su reserva.

El patrón se repite en la Comunitat Valenciana, donde el 80,7% de las mesas se han reservado por internet, principalmente a través de las páginas web de los propios restaurantes.

Tendencia positiva en las zonas con mejor visibilidad

En conjunto, los restaurantes de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón registran un crecimiento del 32% en el volumen de comensales con reserva anticipada, impulsado por el denominado turismo astronómico.

Los datos revelan que el crecimiento de las reservas se concentra especialmente en las regiones que disfrutarán de una mejor visibilidad del eclipse. Galicia lidera el ranking autonómico, con un incremento del 61% en el número de comensales con reserva previa, impulsado especialmente por A Coruña. Le sigue Castilla y León, con un aumento del 42,2%, que genera un nivel de reservas poco habitual durante agosto en el interior peninsular.

Por su parte, Aragón mantiene un crecimiento del 12,8%, impulsado por Zaragoza, mientras que Asturias presenta una tendencia sostenida, con un aumento del 2,8%.