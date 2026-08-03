La firma castellonense Facsa crece con una nueva incorporación en un referente turístico

La empresa castellonense Facsa, especializada en el ciclo integral del agua desde hace más de 150 años, ha incorporado un nuevo municipio en el que prestará servicio y que, además, tiene como particularidad su carácter turístico y las fluctuaciones en el suministro entre los meses de temporada alta y baja.

La firma del grupo Nealis ha anunciado la adquisición de Aigües Sant Lluís, empresa responsable de la gestión de los servicios municipales de abastecimiento de agua y alcantarillado de Sant Lluís, en Menorca. La operación refuerza la implantación de la compañía en Baleares y abre una nueva etapa, que se abordará desde la continuidad, la colaboración con el Ayuntamiento y el conocimiento acumulado por el equipo local.

Demanda turística

Se trata del cuarto municipio de Menorca con mayor número de plazas turísticas, con 6.200 alojamientos, a los que se suman unas 1.700 segundas residencias. Sant Lluís tiene 7.300 habitantes censados, pero crece en gran medida cuando hay una elevada afluencia de turistas.

Sant Lluís es uno de los municipios de Menorca con más plazas turísticas. / Mediterráneo

De acuerdo con los consumos registrados por el servicio, se estima que en temporada alta la población total puede alcanzar las 28.000 personas, casi cuatro veces la población residente. "Esta fuerte estacionalidad genera importantes variaciones en la demanda y exige una planificación especialmente rigurosa de los recursos y las infraestructuras", mencionan desde Facsa.

Nueva etapa

Este contexto convierte la experiencia en la gestión de sistemas sometidos a una elevada estacionalidad en un factor clave para garantizar la calidad y la continuidad del servicio durante todo el año. "Esta adquisición responde a nuestra estrategia de crecer en territorios en los que podemos aportar experiencia y valor. Aigües Sant Lluís es una compañía con un profundo conocimiento del servicio y del municipio. Nuestra prioridad será preservar ese conocimiento, sumar capacidades técnicas y acompañar al equipo en el desarrollo de esta nueva etapa", ha explicado José Claramonte, director general de Facsa.

La concesión municipal se presta hasta 2040, con servicio a más de 5.500 abonados. Su ámbito operativo incluye 115 kilómetros de red de abastecimiento, 68 kilómetros de alcantarillado, nueve depósitos y once estaciones de bombeo de aguas residuales.

Hoja de ruta

La operación se enmarca en la hoja de ruta estratégica de la compañía hasta 2030, orientada a consolidar el negocio, fortalecer la organización y crecer de forma ordenada en territorios y actividades vinculados a su experiencia.

Facsa cuenta con una trayectoria consolidada en Baleares, donde participa en la gestión de servicios e infraestructuras de abastecimiento, alcantarillado, saneamiento, depuración y desalación en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Esta implantación ha permitido a la compañía desarrollar un conocimiento específico sobre los retos de la gestión del agua en territorios insulares, caracterizados por la disponibilidad limitada de recursos, la estacionalidad de la demanda, la sensibilidad de los acuíferos y la especial relevancia de la eficiencia hidráulica y energética.

Integración progresiva

"Baleares es un territorio estratégico para Facsa. La incorporación de Aigües Sant Lluís refuerza nuestra presencia en Menorca y nos permite seguir desarrollando un modelo de gestión basado en la proximidad, la eficiencia operativa, la digitalización y la protección de los recursos hídricos", ha añadido Claramonte.

Facsa abordará la integración de Aigües Sant Lluís de manera progresiva, apoyándose en la experiencia de su equipo y en la colaboración de las diferentes áreas técnicas y corporativas de la compañía. El objetivo será sumar conocimiento y recursos, preservar la cercanía del servicio e incorporar progresivamente capacidades especializadas en planificación hidráulica, monitorización de redes, eficiencia energética, gestión de activos y atención al abonado.