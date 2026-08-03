Freno a la rehabilitación de una joya patrimonial de Castellón: no se podrá hacer un ambicioso proyecto

La recuperación del patrimonio es una de las actuaciones más repetidas en numerosos municipios de Castellón para atraer visitantes y mejorar el estado de conservación de sus edificios más emblemáticos. Para avanzar en este propósito, periódicamente aparecen convocatorias de las administraciones públicas para llevar a buen puerto estas necesidades.

Uno de los ejemplos de la necesidad de preservar el pasado arquitectónico y artístico de la provincia se localiza en la localidad de Altura, con su Cartuja de Valldecrist. Para acelerar este proceso, la Diputación de Castellón, propietaria de este enclave, presentó una propuesta para rehabilitar este espacio a cargo del 2% cultural del Gobierno central. Ahora, el diputado de Patrimonio, Ximo Llopis, muestra su queja ante la exclusión del proyecto, con el que se quería rehabilitar la hospedería de la Cartuja.

Queja por la exclusión

"Es incomprensible que se niegue el respaldo a una actuación que permitiría seguir avanzando en la conservación y recuperación de este magnífico complejo tan estimado por los alturanos y los castellonenses", ha lamentado Ximo Llopis.

Para el diputado, "la falta de respuesta a nuestras solicitudes no solo demuestra su desinterés por nuestra tierra, sino que pone en riesgo nuestro patrimonio". "La Cartuja de Valldecrist merece el compromiso de todas las administraciones por su valor histórico, cultural y patrimonial, y desde la Diputación de Castellón vamos a seguir reclamando las inversiones necesarias que garanticen su conservación y puesta en valor", ha destacado Llopis.

Inversión provincial

Además, el diputado ha subrayado que "el rechazo del Gobierno de España contrasta con la firme apuesta de esta Diputación, que invertirá en la rehabilitación de la hospedería de la Cartuja de Valldecrist porque es crucial poner en valor esta joya patrimonial".

El presupuesto 2026 de la Diputación provincial incluye una partida de 345.000 euros para una primera fase de rehabilitación de la hospedería. El 12 de enero de 2007 fue declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Los sucesivos proyectos de consolidación y reconstrucción del espacio arquitectónico, las investigaciones y trabajos especializados y la actividad cultural en torno a la Cartuja de Valldecrist se han ido sucediendo en las últimas décadas.

Plan director

Desde los años noventa y hasta la primera década del siglo XXI se han realizado en el conjunto arquitectónico distintas actuaciones, campañas arqueológicas, consolidación y reconstrucción de distintas estructuras y cubiertas, así como la recuperación y limpieza de algunos espacios. En 2019 se llevó a cabo la redacción del Plan Director de la Cartuja de Valldecrist.

El proyecto pretendía una inversión de 1,85 millones de euros, de los que la Diputación aportaría el 25%, 462.500 euros, y el Ministerio, 1.387.500 euros. Para Llopis, "es necesaria la ayuda del Estado, porque es imprescindible actuar en la rehabilitación de la hospedería por su progresivo deterioro".