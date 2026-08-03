El incendio de la Vall d'Uixó aminora pero los rebrotes retrasan poder darlo por controlado

Los rebrotes impidieron dar ayer por controlado el incendio originado en la Vall d’Uixó, pero los bomberos confían en alcanzar este objetivo hoy. El dispositivo desplegado en la Serra d’Espadà extremó la vigilancia en Tales, Eslida y Artana. Fue en esta última población donde se detectó un avivamiento que quedó rápidamente atajado por dos medios aéreos, uno de ellos el destinado habitualmente a las labores de vigilancia diaria en la provincia.

El dispositivo trabajó durante toda la jornada y, para la noche, se estableció un equipo de 28 personas, compuesto por tres unidades de bomberos forestales, una Unidad Rápida de Ataque al Fuego (URAF) del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón y un coordinador forestal. La dotación será similar a la que continuará hoy lunes con las labores, aunque se reforzará durante las horas centrales, cuando se registran las temperaturas más altas.

La extinción todavía puede tardar semanas

¿Para cuándo la extinción? En un incendio forestal de este calado todavía pueden transcurrir entre una y dos semanas, señalan fuentes próximas al colectivo profesional. No obstante, las condiciones meteorológicas, como la probabilidad de lluvias prevista para los próximos días o simplemente el aumento de la humedad, pueden contribuir a acortar los plazos.

Castellón afronta este lunes una jornada de riesgo extremo de incendios forestales, una situación que se extiende al conjunto de la Comunitat Valenciana. El Consorcio Provincial de Bomberos ha difundido un aviso para pedir la máxima precaución. Con este nivel de alerta, está prohibido encender cualquier tipo de fuego en terrenos forestales, así como realizar trabajos con maquinaria que pueda generar chispas o calor. Estas restricciones buscan evitar cualquier imprudencia que pueda desencadenar otro incendio.

Máxima precaución ante el riesgo de incendio

Los bomberos recuerdan también la importancia de avisar rápidamente ante cualquier indicio de emergencia. Si se observa humo o fuego, se debe alertar de inmediato al teléfono 112 y facilitar una ubicación del foco lo más precisa posible.

Las autoridades insistieron ayer en la necesidad de evitar «cualquier tipo de circulación» por la red de carreteras y las vías forestales de la zona afectada que no sea estrictamente necesaria, con el objetivo de facilitar las labores de extinción. Asimismo, pidieron evitar especialmente las actividades recreativas y de ocio, así como el uso de la bicicleta en los espacios afectados por el incendio.

Cómo actuar ante animales silvestres heridos

El Ayuntamiento de Eslida también ha hecho un llamamiento a la población para que no actúe por iniciativa propia sobre los terrenos quemados ni alimente a los animales silvestres sin consultar previamente con los profesionales.

El consistorio explica que, aunque estas iniciativas puedan parecer beneficiosas, «cada especie necesita un manejo específico, que debe ser decidido por especialistas». Por ello, antes de intervenir en el terreno quemado, recomienda contactar con el agente medioambiental de la zona. En caso de encontrar un animal herido o desorientado, se debe llamar al 112 o al Centro de Recuperación de Fauna de la Font del Vidre, a través de los teléfonos 977 430 821 y 680 559 416.

Equipos especializados evalúan los daños

El Ayuntamiento recuerda que hay equipos especializados trabajando desde el primer momento para evaluar y gestionar los daños sobre la flora y la fauna. «Si necesitan la colaboración de los vecinos, la solicitarán expresamente. Hasta entonces, lo más adecuado es abstenerse de cualquier actuación individual», insiste.

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Los vecinos de los pueblos más afectados continuaron con las tareas de limpieza de sus parcelas y terrazas cubiertas de ceniza, especialmente en las áreas más próximas a las llamas. En muchos casos, el fuego se quedó a las puertas de los núcleos urbanos y, en otros, llegó a afectar a los jardines de viviendas situadas en urbanizaciones y núcleos diseminados. Con 9.568 hectáreas calcinadas, el incendio ha quemado el 12% del Parque Natural de la Serra d’Espadà.