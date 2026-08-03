Julio letal en Castellón: El calor extremo y las temperaturas récord se cobran 35 vidas

Las 35 muertes atribuibles al calor registradas en la provincia de Castellón durante julio de 2026 han convertido este mes en el tercer julio más letal de la serie histórica analizada con datos del Instituto de Salud Carlos III, que comienza en 2015. Únicamente se contabilizaron cifras superiores en julio de 2015, con 44 fallecimientos, y en julio de 2025, con 36. En el conjunto de la Comunitat, este julio dejó 234 muertes atribuibles al exceso de temperatura, mientras que en España se contabilizaron 2.022 durante ese periodo.

Los datos reflejan el excepcional impacto sanitario de un mes que también ha batido récords de temperatura; si bien para esta semana, según las previsiones de Aemet, en Castellón se esperan precipitaciones prácticamente durante cada jornada desde hoy hasta el sábado, con mayor inestabilidad en el interior y posibilidad de tormentas a mitad y final de semana. Hoy el tiempo ofrece una tregua, con predominio del sol y posibles chubascos débiles durante la tarde en el interior norte. Para mañana martes, la lluvia podría ser débil, pero llegar también al litoral. El miércoles aparecen las primeras señales de tormenta. Informa Rafa Fabián.

Los mayores, los más vulnerables

Las consecuencias del calor extremo de julio se han concentrado especialmente entre la población de mayor edad. Por sexos, el sistema de monitorización de la mortalidad diaria MoMo calcula 15 fallecimientos entre los hombres y 20 entre las mujeres. Del total, 13 castellonenses que han perdido la vida por causas atribuibles a las altas temperaturas tenían más de 85 años.

Las altas temperaturas pueden provocar la muerte cuando el organismo pierde la capacidad de regular su temperatura interna. La exposición prolongada al calor favorece la deshidratación, el agotamiento y el golpe de calor, que puede causar daños en órganos vitales como el cerebro, el corazón o los riñones. El riesgo aumenta entre las personas mayores, los niños, los enfermos crónicos, quienes toman determinados medicamentos y los trabajadores expuestos al sol.

Julio concentra el 65% de las muertes

Desde el comienzo del periodo estival utilizado por el Instituto de Salud Carlos III, comprendido entre el 15 de mayo y el 1 de agosto, la provincia acumula 54 fallecimientos relacionados estadísticamente con el calor. De este modo, julio concentra cerca del 65% de todas las muertes estimadas durante el verano en Castellón. El balance asciende en ese mismo intervalo a 303 fallecimientos en la Comunitat y a 3.141 en el conjunto del país.

Julio se confirma así como el mes más mortífero del verano tanto en Castellón como en el resto del territorio. Según datos de Aemet, la estación de Torreblanca ha sido la segunda de España —por detrás de Vilafranca del Penedès— que más días de calor extremo marcó en julio. El mes también dejó a numerosas poblaciones por encima de los 40 grados, como Segorbe o Atzeneta, mientras que en la estación de Castelló-Almassora se encadenaron más de diez noches tórridas (11).

El julio más cálido de la historia

Julio de 2026 se ha situado oficialmente como el más cálido de toda la serie histórica en la Comunitat Valenciana. Además, ha pulverizado el récord anterior por un margen muy elevado para la media climatológica: fue 0,8 °C más cálido que julio de 2015, que ostentaba hasta ahora el máximo. La noche del domingo 19 de julio, la estación oficial de Castelló-Almassora batió su récord de temperatura mínima más alta jamás registrada en dicho mes.

Solo la mitad de las viviendas tiene climatización

A pesar de que España es un país donde los veranos son cada vez más calurosos, el parque de viviendas con climatización no llega a la mitad, con una cuota del 47% del total, según un estudio de Idealista. En la provincia de Castellón, de acuerdo con este informe basado en los inmuebles anunciados en la plataforma durante junio, solo la mitad dispone de este equipamiento.

Las viviendas que se anuncian para alquilar están algo mejor posicionadas, pues un 58% de ellas tiene climatización. En el conjunto de la Comunitat, el porcentaje se sitúa en el 57%. Por ciudades, la tasa más alta se registra en Sevilla, con el 74% de las viviendas en el mercado equipadas con aire acondicionado.