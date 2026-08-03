La marca Munich prepara un ERE y el cierre de varias de sus tiendas: así afectará en Castellón

La conocida marca de zapatillas y ropa deportiva Munich atraviesa un momento complicado. Las pérdidas registradas en la red de tiendas han tenido como consecuencia la decisión por parte de la empresa de cerrar algunos de estos establecimientos y la presentación de un ERE para despedir a unas 65 personas. Fuentes de la empresa catalana señalaron a EFE que se trata de una decisión dolorosa por los malos resultados económicos, y que antes de tomarla se barajaron otras medidas, como renegociar las condiciones de los arrendamientos.

Buena parte de estas tiendas se encuentra en centros comerciales, como el de Salera en Castelló. De hecho, este fue uno de los últimos puntos de la red de comercios físicos de Munich, ya que abrió sus puertas a finales de 2025. La empresa de calzado, que también comercializa otros productos como mochilas o prendas de ropa informal, cuenta con más de 40 tiendas repartidas en España.

Cierres en España

Entre las que van a cerrar, se han confirmado algunas de Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, Zaragoza o San Sebastián. Según ha podido saber Mediterráneo, también cerrará la de Valencia, que se encuentra en el centro comercial Bonaire de Aldaia.

En cuanto al futuro de la tienda de Castellón, desde Munich han informado de que en este plan de cierre de establecimientos "no está afectada la tienda del centro comercial Salera", por lo que se libra del ajuste. Según recoge EFE, este recorte se concentra en aquellos puntos de venta que registran pérdidas.

Única tienda propia

De esta manera, la de Castellón se queda como el único punto oficial propio de Munich en la Comunitat Valenciana. Todo parece indicar que en Valencia se mantendrá el espacio que tiene en El Corte Inglés de la calle Pintor Sorolla de la capital autonómica.