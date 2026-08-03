La reunión entre peñas de bous al carrer y Consell concluye sin acuerdo respecto al cambio en el decreto

La reunión de la federación de peñas de bous al carrer de la Comunitat con el conseller de Emergencias de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, ha concluido este lunes sin acuerdo respecto a la modificación del reglamento de bous al carrer en las 13 enmiendas que solicitaban. Según ha informado el presidente de la federación, Germán Zaragozá, la Generalitat ha mostrado su disposición a estudiar la posibilidad de introducir cambios en cuestiones técnicas menores, pero no en los asuntos que los aficionados consideran de importancia capital.

En concreto, los aspectos en los que sí se muestra dispuesta a aceptar modificaciones en aspectos como el relativo a las condiciones de la embolada, para permitir la apertura puntual del recinto para que pueda salir el camión en caso de que sea necesario; o por ejemplo replantearse la ambulancia extra que desde la Federación no considen necesaria y en el caso de que este vehículo tuviera que realizar un traslado, se paralizaría el festejo hasta que volviera, pues siempre había sido una únicamente. Otro aspecto es el relativo a petición de la eliminación del punto que exige suelo antideslizante y cama de paja, serrín u otros materiales en los corrales.

Sin embargo, Zaragozá ha mostrado su decepción por la negativa de la Conselleria a aceptar modificaciones en otros puntos que los aficionados consideran fundamentales. Entre ellos se encuentra el principal caballo de batalla, que es la supresión del requisito de que haya una declaración favorable de los ayuntamientos, ya que los consistorios «no tienen competencias legales para prohibir un festejo taurino». Otro es la petición de que se incluya el festejo de formación para menores de 16 años como ya está asentado en Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra y el País Vasco.

Posible recurso

En ese sentido, Zaragozá ha expresado que van a esperar unos días a las decisiones que adopten los otros colectivos, como la Asociación en Defensa de las Tradiciones Bous al Carrer, la Unión de Emboladores y la federación de toro de cuerda, antes de presentar el recurso contra el reglamento, dado que pretenden ir de la mano los cuatro colectivos y todavía se encuentran dentro del plazo para poder recurrir al Decreto 91/2026 de 12 de junio cuya entrada en vigor se prevé para enero del 2027.

Accidente mortal

Desde la Conselleria de Emergencias, por su parte, han señalado que precisamente este decreto tiene como uno de sus pilares la mejora de la seguridad de los festejos de bous al carrer al promover medidas como las inspecciones de cadafales.

Por otro lado, en relación con el fallecimiento de un joven herido durante una exhibición taurina en Tírig, desde el departamento autonómico han señalado que no nos consta ninguna infracción, ya que el joven estaba dentro del recorrido y el animal le arrolló. "Hemos insistido siempre, y lo seguimos haciendo, en la seguridad y la precaución. Precisamente la seguridad es uno de los aspectos en los que más hincapié ha hecho esta Conselleria desde el primer día", han señalado.

Mientras, desde la federación también han apelado a la responsabilidad individual de todos los organizadores y de los asistentes para que pasemos un verano de fiesta como merecemos.

Ola de calor y eclipse

Respecto al desarrollo de los festejos taurinos en periodos de altas temperaturas, Zaragozá ha indicado que sí que se han llegado a modificar el horario de celebraciones en municipios de la Comunitat para evitar la coincidencia con las horas de más calor, por ejemplo retrasando su inicio una hora. "Los organizadores estamos concienciados, no hay mucha discusión, la verdad", ha reflejado.

Asimismo, preguntado por la celebración de festejos taurinos durante el eclipse del 12 de agosto ha señalado que "se queda todo en una recomendación y quien quiere ir a los toros, podrá disfrutar de una tarea de toros perfecta", ha reseñado.