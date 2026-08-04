Buenas perspectivas de los hoteles de Castellón: más del 80% de reservas en la primera mitad de agosto

La actividad turística desafía una vez más a la incertidumbre general. Los hoteles de Castellón acabaron el mes de julio con una ocupación media del 82,3%, según las cifras aportadas desde la patronal autonómica Hosbec. Supone una mejora de seis décimas respecto al mismo mes de 2025. Como es costumbre, los números mejoraron según avanzó julio, con una segunda quincena que alcanzó el 85,6%, superando en 1,7 puntos el mismo tramo del año anterior.

Según el análisis de Hosbec, la provincia "consolida su tendencia positiva en pleno verano". Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas son los que obtuvieron los mejores registros, con un 86,8% de ocupación en la segunda quincena y un 83,9% en el conjunto de julio, "mejorando los resultados obtenidos el pasado año".

Previsiones de agosto

Las perspectivas apuntan a que la ocupación seguirá siendo favorable en agosto. Según las previsiones de la organización hotelera, "las reservas ya confirmadas para la primera quincena alcanzan el 82,3%, un nivel que anticipa la continuidad de la elevada actividad hotelera en la provincia".

A ello se unirá el eclipse del 12 de agosto. Los establecimientos de Castellón parten "con una posición especialmente favorable para su observación y que podría traducirse en un refuerzo de las reservas de última hora y en un incremento de la llegada de visitantes durante esas fechas".

Turista nacional

En cuanto a la procedencia de los clientes en los hoteles de la provincia, se mantiene el predominio del turista nacional, con un 80,2% de los alojados en la segunda quincena de julio. Además, se detecta la consolidación de un cambio de tendencia, con el sorpasso del visitante británico sobre el tradicional predominio francés.

El Reino Unido es el principal emisor extranjero, con el 3,7% del total, seguido de Francia (2,5%), República Checa (1,8%), Eslovaquia (1,5%) y Rumanía (1,2%).

Datos autonómicos

En cuanto a los datos totales de la Comunitat Valenciana, la segunda quincena de julio de 2026 acabó con una ocupación hotelera media del 90,2%, 2,4 puntos por encima del mismo periodo de 2025 (87,8%).

Las reservas ya confirmadas para la primera quincena de agosto sitúan la ocupación en el 86%, dos puntos por encima del avance registrado el año pasado para las mismas fechas.