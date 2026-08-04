Cajamar gana 193 millones de euros en el primer semestre, un 8,5% más

Una de las entidades financieras con mayor número de oficinas en Castellón, Cajamar, ha dado a conocer los resultados correspondientes a la primera mitad de 2026. El grupo incide en que la mayor parte de sus indicadores crecen a doble dígito, gracias al buen comportamiento de la actividad comercial.

El resultado total arroja un balance de 193 millones de euros de beneficio en el semestre, lo que supone un aumento del 8,5%. En cuanto al volumen de negocio, ha gestionado 118.527 millones de euros, un 9,6% más que en el mismo periodo del año anterior. A su vez, sigue afianzando la diversificación de su cartera crediticia y la calidad de sus activos, reduciendo aún más su tasa de morosidad, "que se sitúa en el 1,57%, una de las más bajas de las entidades significativas españolas", destaca Cajamar.

Resultado consolidado

La diferencia entre ingresos y gastos arroja un margen de explotación de 309,1 millones de euros y, tras descontar pérdidas por deterioros de activos y provisiones por importe de 52,4 millones, eleva los resultados antes de impuestos hasta los 256,7 millones de euros, un 10,4% más que en el mismo semestre del año anterior.

Tras descontar los impuestos por importe de 64 millones de euros, incluido el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones (IMIC), más conocido como impuesto a la banca, por importe de 6,7 millones de euros, el resultado consolidado neto asciende a 192,7 millones de euros, un 8,5% superior al mismo periodo del año anterior. La rentabilidad, ROE, se mantiene estable por encima del 8%, concretamente en el 8,1%.

Inversión crediticia

La inversión crediticia ha tenido un positivo comportamiento a lo largo del primer semestre, con un ascenso del 10,2% y un volumen de 44.347 millones de euros, manteniendo una cartera crediticia consolidada y diversificada.

El crédito destinado a empresas crece un 10,5% interanual, sustentando el liderazgo de Grupo Cajamar en la financiación al agroalimentario, un sector estratégico, con una cuota de mercado nacional del 14,9%. Así, de la nueva financiación empresarial concedida, el 41,5% se ha destinado al sector agroalimentario; el 29,7%, a grandes empresas; el 18%, a pequeños negocios; y el 10,8%, a pymes.

Morosidad y clientes

En cuanto a la calidad de los activos, Grupo Cajamar redujo los riesgos dudosos totales, situando la tasa de morosidad en el 1,57%, una de las más bajas de las entidades significativas españolas. Además, ha incrementado en 7,5 puntos porcentuales la tasa de cobertura de la morosidad, hasta el 82,6%, y ha reducido el coste del riesgo de crédito hasta el 0,23%.

En cuanto a la satisfacción del cliente, el informe nacional elaborado por la consultora Stiga muestra que se mantiene "como la segunda entidad mejor valorada en este ámbito entre las entidades significativas españolas", incide Cajamar.