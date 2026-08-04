Castellón recibe más turistas extranjeros que nunca, pero reducen su gasto

Los principales destinos de Castellón reciben cada vez más turistas extranjeros, aunque el porcentaje sigue siendo pequeño en comparación con el predominio que tiene el visitante nacional. Tradicionalmente, solo una de cada cinco personas que viene a disfrutar de los encantos de la provincia es foránea. Pese a ello, las cifras mantienen un progresivo crecimiento.

Los datos del primer semestre del año muestran un nuevo récord histórico de turistas extranjeros, con 232.139 personas. Esto supone una mejora del 3,1% respecto al mismo periodo de 2025. Las cifras encierran una vertiente menos positiva: la llegada de más gente no supone un incremento de gasto. El balance aportado por el Institut Valencià d'Estadística refleja que se dejaron en la provincia 242 millones de euros. Supone una caída del 14,8%.

Menor gasto medio

La comparación es más evidente si se hace el cálculo del gasto medio por visitante. Entre enero y junio, cada persona aportó 1.042,5 euros. Un 18% menos respecto a los 1.265,9 euros de hace un año. El retroceso en los ingresos procedentes de extranjeros en Castellón es el más elevado entre las principales zonas turísticas de la Comunitat. Alicante, València ciudad y la provincia de Valencia experimentan un aumento, mientras que Benidorm también cede, con un 11%.

La explicación de estos resultados hay que encontrarla en los malos datos del primer trimestre. Tal y como ya reflejó Mediterráneo en su momento, en el arranque de 2026 vinieron menos de 70.000 turistas extranjeros, un 18,3% menos respecto al ejercicio anterior. Algo que está relacionado con la incertidumbre internacional por el estallido de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero, con un súbito incremento de los precios de la energía. También tiene que ver la ubicación en el calendario de la Semana Santa, a comienzos de abril, por lo que algunos alojamientos vacacionales iniciaron su temporada más tarde que en años anteriores.

Mejora desde abril

Si solo se contabilizan los datos entre abril y junio, se observa que el número de visitantes extranjeros creció un 15,2%, con 165.798 personas, mientras que el gasto también fue a más, aunque de manera mucho más moderada: 172 millones de euros, con una ligera mejora del 1%. Los números del trimestre anterior son los que lastran el conjunto de la primera mitad del año.

Respecto al conjunto de la Comunitat Valenciana, se han contabilizado más de seis millones de visitantes foráneos, con un gasto total de 7.394 millones de euros. En ambos casos, el incremento es del 8,7%. La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, señaló que el territorio autonómico "ha consolidado en este primer semestre del año la buena evolución del turismo internacional, y registra en junio el mejor dato de llegadas de turistas internacionales y de gasto turístico de toda la serie histórica para este mes, previo a la temporada alta estival".

Estancias más largas

Cano añadió que los datos "confirman la fortaleza del destino y el atractivo de una oferta capaz de generar estancias más largas, como refleja la duración media de cerca de 9 días que ha registrado la Comunitat durante este primer semestre del año". Se trata de la estancia media más larga de todas las comunidades autónomas, donde la media se sitúa en los 6,9 días.