El Consell estudiará personarse por el incendio de la Vall d'Uixó y urge a "una acción contundente" contra los pirómanos

El Consell estudiará personarse si se abre una causa judicial contra los responsables del incendio declarado en la Vall d'Uixó para reclamar los daños causados y al respecto ha urgido a "una actuación contundente y rápida" para localizar, detener y encausar a los presuntos autores.

Así, lo ha señalado este martes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, preguntado por si la Generalitat tomará alguna medida legal cuando se identifique y detenga a los presuntos responsables del incendio, que ha arrasado más de 9.000 hectáreas.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil sigue "abriendo líneas de investigación" sobre las posibles causas "intencionadas" del incendio, según señaló ayer la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Daño de los pirómanos

Al respecto, Barrachina ha recalcado que "cuando se haya identificado a los sospechosos y haya un proceso judicial iniciado" la Generalitat "valorará personarse para reclamar todo aquello que los valencianos hemos perdido". "El daño que hacen los pirómanos al bosque, al monte valenciano es extraordinario y también al sector agrario y a todas las familias que han tenido que estar desalojadas", ha constado el también conseller de Agricultura que ha recalcado: "Es una crueldad sin límites que entre nosotros hayan pirómanos, deben estar en la cárcel permanentemente".

Por ello, ha animado "como ya hizo el president Juanfran Pérez Llorca en presencia de Pedro Sánchez --presidente del Gobierno--, al endurecimiento del Código Penal y, sobre todo, animamos a una acción rápida de la Policía, de la Guardia Civil y de la Justicia" en la Comunitat Valenciana.

El precedente de Bejís

En ese sentido, ha lamentado que el incendio de Bejís, que "se saldó con doble de hectáreas que ahora, lleva cuatro años el proceso judicial paralizado, a pesar de que hubo negligencia pública, con un tren de Renfe que fue dirigido a unos pueblos que ya habían sido evacuados porque se estaban quemando y lógicamente, sus pasajeros se quemaron, y hay víctimas sin juicio y sin indemnización".

Por ello, "urgimos a una actuación contundente contra los pirómanos" y que "tanto la investigación como su detención y además el proceso judicial sea lo más rápido posible para liberarnos de lo que es una verdadera, lacra social".